Dedicato all'ottavo centenario della morte di San Francesco, sarà un Natale denso di eventi, tra proiezioni luminose su chiese e monumenti, presepi, mercatini e concerti fino all'Epifania

L’atmosfera magica delle Feste è pronta ad avvolgere ogni pietra, vicolo e piazza di Assisi. Dall'Immacolata fino all'Epifania la città umbra si trasformerà in un palcoscenico diffuso di appuntamenti culturali, musica d’autore, installazioni luminose, presepi monumentali e appuntamenti da vivere in famiglia. Quest'anno le celebrazioni natalizie saranno dedicate all'ottavo centenario della morte di San Francesco: un invito a rallentare il passo e a riscoprire la bellezza dello stare insieme.

La magia delle luci e l'arte contemporanea alla Rocca Maggiore

Il viaggio inizia con lo sguardo rivolto all'insù, tra le facciate in pietra rosa del Monte Subasio che, dal 5 dicembre fino al 6 gennaio 2027, si accendono con le scenografiche proiezioni luminose nel centro storico.

Il cuore delle feste batte in Piazza del Comune attorno al grande abete illuminato, mentre il Trenino del Natale accompagna grandi e piccoli alla scoperta degli angoli più poetici del borgo. Per chi ama l'arte contemporanea, la tappa d'elezione è la Rocca Maggiore, che fino al 10 gennaio 2027 ospita la mostra “FRANCISCUS. Fratello in arte” firmata dal maestro Michelangelo Pistoletto, arricchita da un ciclo di visite guidate dedicate durante tutto il periodo natalizio.

L'arte dei presepi

Impossibile raccontare il Natale ad Assisi senza lasciarsi incantare dall'arte presepiale, che qui affonda le proprie radici nella storia stessa di San Francesco. Oltre al presepe artistico in stile napoletano del Settecento e alla ventesima edizione della Mostra d’Arte Presepiale, l’intera città e le sue frazioni si animano con rappresentazioni diffuse che sanno emozionare. Dalle esposizioni internazionali come “Presepi dal mondo” e “Assisi – Greccio – Italia”, il percorso si allarga verso i borghi circostanti con i celebri presepi viventi di Petrignano, Armenzano e Tordandrea, dove il tempo sembra fermarsi tra antichi mestieri, fiaccole e canti della tradizione.

Tra musica medievale, mercatini e appuntamenti per tutta la famiglia

Il Natale ad Assisi sarà anche un viaggio nel Medioevo grazie a “DeMusicAssisi Winter Edition”, la versione invernale del festival che da quattro anni avvicina il grande pubblico alla musica antica. Dal 1° al 3 gennaio 2027, la manifestazione, intitolata “In giubilo. Il Natale nella musica medievale”, proporrà concerti, laboratori, spettacoli e sacre rappresentazioni, con un approfondimento sulla musica medievale nel cinema contemporaneo e la partecipazione di musicisti, attori e registi di fama nazionale.

Nel centro storico di Assisi e a Santa Maria degli Angeli, l'atmosfera natalizia prenderà vita tra mercatini di artigianato e prodotti tipici, spettacoli itineranti, street band e artisti di strada, senza dimenticare le attrazioni dedicate ai bambini, come il Trenino del Natale. Tra gli appuntamenti da segnare in calendario, la festa di Capodanno in Piazza del Comune il 31 dicembre, il concerto gospel del 2 gennaio con gruppi internazionali provenienti dagli Stati Uniti e l'arrivo della Befana il 6 gennaio, quando si calerà dalla Torre del Popolo per distribuire calze ai più piccoli.

A completare l'offerta, itinerari e visite guidate alla scoperta del patrimonio storico e artistico della città UNESCO, oltre a escursioni e trekking invernali sul Monte Subasio, per vivere il territorio anche a contatto con la natura.

Il programma completo e aggiornato degli appuntamenti è disponibile sul sito Visit Assisi.