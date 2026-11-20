Abbiamo incontrato ANTONIA, Birthh, Gioia Lucia e Yaraki, protagoniste di uno speciale live, interamente al femminile

Ci sono iniziative che nascono con lo scopo di dare spazio e visibilità a talenti. Up Next è un programma che ha proprio questa meravigliosa vocazione. Gli addetti ai lavori lo sanno, visto che non appena Apple Music svela i nomi selezionati ogni anno si accende subito un grande riflettore sulle scelte degli editor. Ma anche il pubblico, grazie agli ascolti della playlist sulla piattaforma, dimostrano di avere un forte legame con i nuovi nomi della scena musicale.

Ieri, mercoledì 18 novembre, nel bel mezzo della settimana della Milano Music Week, Apple Music ha chiamato a raccolta fan e giornalisti nello store Apple Piazza Liberty, a due passi dal Duomo, per un appuntamento speciale. Una serata con le artiste di Up Next Italia è stata infatti l'occasione di vedere dal vivo i quattro nomi selezionati da Apple Music. Il cast è interamente al femminile ed è formato da quattro artiste molto differenti tra loro. Ognuna con il proprio modo di intendere la musica e ognuna con la propria cifra stilistica, profondamente personale. Ma tutte sono legate dallo stesso amore per questa passione che ora sta iniziando a diventare per loro una vera e propria professione. Le performance di ANTONIA, Birthh, Gioia Lucia e Yaraki sono state intervallate da alcune domande sul palco di Martina Di Florio.

In occasione di questo appuntamento speciale, abbiamo incontrato le quattro artiste selezionate da Apple Music. Abbiamo chiesto loro di svelarci l'emozione di essere in questo programma in un momento molto delicato per la loro carriera, tra riferimenti artistici e personali.

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La nostra intervista alle protagoniste di Up Next di Apple Music

Una donna - famosa o non - che vi ha ispirata e che continua a farlo? E perché?

ANTONIA: «Penso alle donne della mia famiglia: mia madre, le nonne, le zie, le cugine e mia sorella. Queste donne spesso mi hanno ispirato a voler essere una me migliore. La loro determinazione, costanza, speranza. Sono sempre state grandi lavoratrici, non demordono, non mollano, anche dopo grandi batoste. Non le ho mai viste darsi per vinte».

Birthh: «Sarà una risposta scontata, ma ci sono poche persone al mondo che mi ispirano tanto quanto mia madre. Dopo tanti anni da impiegata, a 40 anni si è reinventata ed è entrata nel mondo della ristorazione, è partita dalle pulizie ed è arrivata alla gestione di un suo ristorante. Penso ci sia riuscita grazie ad una profonda cura nel fare le cose, all’attenzione ai dettagli più minuti, poi ha un grande talento nel parlare con le persone con empatia e decisione. Sono qualità che spero di poter portare avanti anche nel mio percorso. Molto spesso, quando devo prendere delle decisioni, cerco di pensare a cosa farebbe lei».

Gioia Lucia: «Patrizia Cavalli mi ha ispirata moltissimo nella scrittura del nuovo disco. Mi piace la sua capacità di andare dritta al punto con concetti semplici, ma che in realtà nascondono una profondità immensa».

Yaraki: «Al 100% direi 070 Shake, un’artista americana che ha saputo reinventarsi mantenendo la sua personalità e il suo modo di raccontarsi. La stimo perché non ha mai imitato nessuno e ha sempre portato al primo posto la sua identità».

Un'artista donna che guardate come un esempio, un faro nella notte?



ANTONIA: «I miei idoli più grandi sono Ariana Grande e Lauryn Hill. Per me sono enormi esempi per diversi motivi (a parte l’affinità assoluta con i miei gusti). Ariana ha combattuto per quasi tutta la sua carriera per la salute mentale, ha contribuito a portare attenzione su questo problema e fatto donazioni per la causa. Lauryn, invece, non si è mai fatta condizionare dal mercato e dalla discografia e ha reso così il suo unico album eterno, proprio come lei».

Birthh: «Ce ne sono tante. Se penso alla figura di un artista in senso ampio mi viene in mente Michela Murgia per la sua meravigliosa capacità comunicativa. Nella musica invece trovo di grande ispirazione il percorso di Erykah Badu. Negli anni ‘90 c’erano veramente poche donne che cantavano, rappavano e producevano. Ed è sempre stata molto aperta anche dal punto di vista politico, e rispetto tantissimo chi utilizza il linguaggio musicale per provare a cambiare le strutture sociali in cui viviamo».

Gioia Lucia: «Elisa è un’artista che mi accompagna da quando ero piccola. Mi ricordo ancora lunghi viaggi in macchina con la mia famiglia ad ascoltare le sue canzoni. Ancora oggi per me è un grande esempio».

Yaraki: «Judeline, un’artista spagnola che sta creando un nuovo movimento nel mercato musicale».

Donne nell'industria discografica

Come vi fa sentire essere donne nel mondo della musica? È un'industria "al maschile"? Perché sono importanti progetti come Up Next, da questo punto di vista?

ANTONIA: «È triste dover ancora discutere di queste tematiche, credo che a volte noi donne ci troviamo a dover fare i conti con aspettative e giudizi che vanno oltre la nostra musica e il nostro lavoro. Allo stesso tempo, però, penso che nell’industria ci siano tantissime donne straordinarie che ogni giorno fanno la differenza, e credo sia importante riconoscerle, valorizzarle e creare sempre più occasioni per lavorare insieme. Io sono molto fortunata. Lavoro con un team di donne incredibili, e nel panorama ci sono tantissime producer, autrici e musiciste bravissime con cui mi piacerebbe collaborare...

Credo che il sostegno tra noi sia fondamentale, dovremmo essere le prime a riconoscere il valore che abbiamo e a fare il tifo l’una per l’altra. Per questo considero Apple Music Up Next una bellissima opportunità: non solo per me, ma anche perchè ci dà modo di condividere uno spazio con altre artiste, dare valore ai nostri percorsi e portare avanti insieme qualcosa di bello. È qualcosa di cui sono davvero orgogliosa».

Birthh: «Per me è una grande responsabilità nei confronti delle generazioni future. Esattamente come le donne che ho citato sopra lo sono state per me, nel mio piccolo sarebbe un sogno poter essere di esempio e dire: “Se vuoi, puoi essere anche produttrice, musicista, video editor, e qualsiasi altra cosa che la tua fantasia riesca ad immaginare”. La musica è ancora un’industria al maschile, ma penso anche che un cambiamento sia in atto e programmi come Up Next ne sono la prova. Sono circondata da colleghe capaci, con tanta voglia di fare e tanto talento».

Gioia Lucia: «Mi sento fortunata a poter fare questo nella vita, anche se so di essermelo guadagnato con tanto impegno e sacrificio. Per la parità di genere sicuramente ci sono ancora passi avanti da fare, nella musica come in qualsiasi altro tipo di lavoro e soprattutto nella vita quotidiana. Programmi come Up Next sono utili per favorire la rappresentazione femminile, unire le artiste e dare visibilità alla loro musica, Ma il mio sogno è un mondo in cui non serva più porre queste domande, perché finalmente esisterà la parità».

Yaraki: «Non credo sia un’industria al maschile, penso sia un’industria che sostiene i progetti in base ai numeri, non in base al potenziale e alla crescita che potrebbero avere… essere una donna è complicato in generale, anche nella vita di tutti i giorni, per questo sono importanti programmi come Up Next, permettono di esprimerci in un momento in cui avere la possibilità di farlo è veramente difficile».

Le novità di Apple Music

L’impegno di Apple Music va ben oltre il catalogo o il supporto ai talenti emergenti come le protagoniste di Up Next: si traduce nello sviluppo di tecnologie pensate per abbattere le barriere tra artista e fan e andare più in profondità dentro ogni brano. Dalle transizioni senza stacchi di AutoMix - ora arricchito con effetti da DJ come riverbero e delay - fino alla nuova sezione Concerti per seguire i tour dal vivo, alle Pagine artista personalizzabili e alla Traduzione e Pronuncia dei testi (ora anche in italiano), ogni strumento è pensato per avvicinarci all'opera originale.

E per vivere la musica in prima persona c'è Apple Music Sing, la funzione che trasforma l’ascolto in una performance attiva permettendo di cantare su decine di milioni di brani seguendo i testi animati a ritmo di musica e regolando in tempo reale il volume della voce originale. Pensata per essere vissuta sia da solisti sia in compagnia - grazie alla Vista Duetto, alle oltre 50 playlist dedicate e alla possibilità di usare iPhone come microfono - questa esperienza compie ora un ulteriore passo avanti diventando ancora più personale e social. Con l'arrivo di Selfie Sing(disponibile per tutti con iOS 27.3), basta infatti un tocco nella schermata dei testi per attivare la fotocamera frontale in modalità selfie, aggiungere effetti alla propria voce, registrare l’esibizione e condividerla istantaneamente con gli amici o sui social, trasformando ogni canzone in un momento creativo da raccontare.