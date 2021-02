Per provare a spezzare la linearità di una casa minimal e arricchirla, ecco nove pezzi di design da tenere a mente per dare carattere all'ambiente

Per trasformare una casa minimal che non ci rappresenta più pienamente, che ha smesso di riflettere il nostro gusto, o per donarle un carattere unico, spesso basta inserire al suo interno uno o più pezzi di design capaci di catalizzare l'attenzione e arricchire subito l'ambiente.

Per cambiare un arredamento basico ed essenziale, senza commettere errori, infatti, il design può sempre darci una mano, con un caleidoscopio di soluzioni in grado di regalare, anche a una casa super minimalista, una nuova personalità in pochi gesti.

Come iniziare? Meglio puntare sull'acquisto di selezionati pezzi di design: una poltrona dallo spiccato carattere, in sostituzione di quella che mostra i segni del tempo; una nuova lampada che rende immediatamente meno sobrio l'ambiente in cui è inserita; un divano che rompe i canoni dello spazio; un accessorio che conserva le memorie del luogo in cui è stato realizzato e si adatta con facilità a ogni contesto.

9 pezzi di design per dare carattere a una casa minimalista

Una poltrona poetica

Rivestita in velluto, la Rose Chiar, disegnata da Masanori Umeda, ha i cuscini a forma di petalo imbottiti a mano e assemblati a strati (Edra).

Un tocco di colore dall'alto

Disegnata nel 1989 da Meda e Rizzato, Titania utilizza filtri in policarbonato che ne cambiano il colore senza interferire con la luce bianca (Luceplan, € 424).

Quando il design diventa sostenibile

Il divano Camaleonda, disegnato nel 1970 da Mario Bellini, viene

riproposto oggi con la struttura della seduta costituita da materiali

riciclati o riciclabili (B&B Italia).

Il pezzo icona

La lampada a sospensione Diabolo, creata nel 1998 da Achille Castiglioni, è riproposta in finitura bianca e rosso ciliegia e castoro (Flos, € 890).

Il tocco... solare!

Mandalki Studio ha creato Halo One: una luce che diventa un elemento grafico dalle infinite sfumature (su haloedition.com).

Geometria al potere

Si ispira all’astrattismo, il tappeto Dibbets Diagonal in Lyocell, una fibra prodotta dalla cellulosa che qui viene lavorata a mano (Minotti).

Il fascino eccentrico dell'artigianato

Appartiene alla serie Faces il pomo decorativo, realizzato a mano, in maiolica bianca con decoro color terracotta (Natuzzi Italia, € 120).

Design? Fa rima con mistero

Come una maschera la poltrona Nemo, disegnata da Fabio Novembre,

nasconde e rivela chi la usa.

Esiste nella versione fissa o girevole e appare anche nella seconda stagione della serie Lupin su Netflix (Driade).

Sì alle porte trasformiste

Le porte Sail si propongono come un vero e proprio elemento d’arredo grazie all’estetica originale, unita alle infinite possibilità di abbinamenti e

finiture (Rimadesio).

Testo Marina Jonna

Intro Valentina Silvestrini