Progettata da Fabio Novembre nel 2009, la poltrona Nemo di Driade riproduce un volto umano e ha conquistato anche Lupin nella versione di Netflix

Può un'iconica seduta di design diventare "alleata" di un personaggio avventuroso e intraprendente come Lupin, il ladro gentiluomo protagonista dell'omonima serie tv di Netflix? Risposta affermativa se la poltrona in questione è l'avvolgente ed enigmatica Nemo di Driade.

Progettata dal poliedrico architetto e designer Fabio Novembre nel 2009, Nemo raffigura un volto umano dalle sembianze classiche, leggibile sia di profilo che frontalmente.

Concepita come una testa-poltrona di grandi dimensioni, offre molto di più una tradizionale seduta. Diventa, infatti, un vero e proprio spazio abitabile, in grado di assicurare a chi la sceglie un comodo "nascondiglio", d'autore, segreto e di design.

La locandina di Lupin parte 2 - Netlix

In altre parole, può diventare una "maschera", che all'occorrenza cela l'identità di chi si siede al proprio interno.

Niente male per un personaggio come Lupin! E, non a caso, Nemo compare in una scena della serie ispirata al personaggio uscito ai primi del Novecento dalla penna di Maurice Leblanc, ormai considerato un cult a livello internazionale.

Nemo nera diagonale. Photo by Iacopo Barattieri

Nemo di Driade, una poltrona dal design inusuale e attraente

Realizzata in materiali ecosostenibili, Nemo è disponibile in un'ampia gamma cromatica, che include bianco, rosso, beige e oro fra le varianti.

Nel caso di Lupin la scelta è ricaduta sulla versione color nero, in grado di enfatizzare le atmosfere che caratterizzano le cinque puntate e di accordarsi alla personalità del protagonista.

Un oggetto di design contemporaneo che a oltre dieci anni dal debutto continua a far parlare di sé!

Cover Photo by Iacopo Barattieri