Dai modelli più amati alle ultime novità, ecco le soluzioni più pratiche e interessanti per riporre, proteggere ed esporre libri e non solo

La vostra passione sono i libri ma ultimamente avete come l’impressione che la cosa vi stia sfuggendo un tantino di mano? È arrivato forse il momento di fare pulizia nello spazio intorno a voi e organizzarlo con l’aiuto di una (o più) librerie.



Ed è qui che entra in scena IKEA, con il suo ricco assortimento di librerie, scaffali, mensole e mobili di colori, stili e misure diversi, tutti dai prezzi accessibili e perfetti per organizzare i vostri ambienti. Perché non solo i libri possono trovare spazio in questi modelli e ad ogni cosa viene assegnato un posto ben preciso.



Dalla linea più amata di sempre all’ultima novità, ecco allora 10 modelli di librerie IKEA da amare e acquistare subito per la vostra casa.





1. BILLY

IKEA ha calcolato che ogni cinque secondi viene venduta una libreria BILLY in qualche parte del mondo. Un motivo sufficiente per segnalarvela ancora, trattandosi di un classico intramontabile presente sul mercato dal 1979.

2. BESTÅ

Grazie alla combinazione di ante a vetro e cassetti sarà più facile organizzare tutto al meglio e poi è davvero molto pratica con l’apertura delle ante a pressione: basta premere leggermente per aprirle senza tirare maniglie o pomelli.

3. MALSJÖ

Chi l’ha detto che la libreria debba avere per forza un’impostazione classica e aperta? Questa vetrina con ante a vetro è la soluzione ideale per esporre i volume più pregiati e importanti proteggendoli dalla polvere.

4. BILLY / OXBERG

La soluzione a vetrina vi piace molto ma siete alla ricerca di qualcosa di più pratico e lineare? Puntate (ancora una volta) su BILLY nella versione OXBERG. Fornita di ante in vetro, andrete a colpo sicuro sul contenuto della vostra libreria.

5. KALLAX

In orizzontale o verticale, usata contro la parete o come divisorio, con l’aggiunta di cassetti, ripiani, contenitori e accessori, KALLAX si adatta a tutti i gusti e le esigenze e ad ogni tipo di spazio.

6. LIATORP

Un po’ minimal, un po’ country. LIATORP è la libreria per come tutti la intendiamo nelle forme e nei dettagli. Perfetta da sola per chi ha particolari esigenze di spazio o abbinata agli altri articoli della serie per un ambiente coordinato in modo impeccabile.

7. BILLY / GNEDBY

Unica eppure mai scontata, sappiamo già che BILLY si adatta ad ogni esigenza pur non restando sempre la stessa. In questa versione GNEDBY, ecco infatti che affiancate alle classiche librerie della linea ne troviamo due più piccole e strette che diversificano il motivo rendendolo più snello e di tendenza.

8. EKET

Un cubo dalle mille possibilità, che vi permetterà di creare soluzioni divertenti e originali adatte a qualsiasi spazio. Non ci sono limiti, solo la vostra fantasia a suggerivi come rendere speciale questa libreria.

9. FJÄLLBO

Più che una libreria, uno scaffale, in metallo e legno massiccio dallo stile industrial, ma perfetto per organizzare ed esporre libri ed ogetti in un modo pratico e accattivante per gli occhi.

10. SVALNÄS

Avete mai pensato ad una vera e propria combinazione di scaffali da parete che possano fungere anche da piccolo studio? SVALNÄS, in bambù, permette di ordinare ogni cosa al suo posto e redendere in un attimo il vostro spazio più funzionale.

Photo credits: IKEA