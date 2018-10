In dubbio sulla soluzione migliore per illuminare il bagno? Il segreto è differenziare! Proviamo a combinare funzionalità e decorazione a partire da 5 semplici consigli!

Nel caso in cui, fin qui, abbiate pensato che l'illuminazione del bagno possa essere studiata in una fase successiva all'acquisto di sanitari, rivestimenti e arredi potreste essere sul punto di ricredervi.

Sospensioni, applique, scenografici lampadari, lampade da terra, barre attrezzate con faretti, strisce al LED rivestono infatti un ruolo determinante in questo ambiente della casa ed è importante chiarirsi le idee prima di iniziare i lavori.

Quando lo spazio è ridotto, il soffitto è basso o il vano non possiede aperture dirette verso l'esterno a correre in vostro aiuto possono essere i mobili con illuminazione integrata, in grado di indirizzare il fascio luminoso sul piano di lavoro accanto al lavabo oppure gli arredi provvisti di profili luminosi, di mensole o nicche porta oggetti con faretti interni, che moltiplicano le fonti di luce nel bagno. Indipendentemente dalla conformazione planimetrica del vano, questi primi consigli vi permetteranno di approcciarvi ala tema con una maggiore consapevolezza.





1. No a un unico lampadario centrale

Ad eccezione dei piccoli bagni di servizio, la soluzione dell'unico punto luce centrale per il bagno è quasi sempre da archiviare. Le varie attività che si svolgono nella stanza dedicata alla cura del corpo, sempre più protagonista dell'ambiente domestico, possono essere portate a termine con maggiore precisione ed efficacia - pensate al trucco o alla depilazione! - potendo contare anche su una corretta illuminazione. La prima regola, dunque, è concordare già in fase di progetto la collocazione dei punti luce con l'elettricista, pensando a una distribuizione in più zone. Sicuri, ad esempio, che non vorreste due applique accanto alla porta di ingresso, per porre enfasi su una parete altrimenti anonima?

Credits: Arredo bagno completo by L'origine - via archiproducts.com





2. Illuminazione e colore vanno a braccetto

Nel progetto della luce del bagno è importante prevedere una potente illuminazione complessiva, ad esempio proveniente dall'alto, da associare a una serie di soluzioni destinate ad alcuni punti focali, come ad esempio la parete posta frontalmente rispetto all'ingresso. L'obiettivo è evitare zone di ombra in "spazi attivi" di questo vano. Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda l'identità cromatica del bagno. I colori scelti per le pareti, il soffitto, gli arredi e tutti i rivestimenti interni svolgono anch'essi un ruolo essenziale nella definizione del carattere dell'ambiente. Possono infatti contribuire a diffondere la luce oppure ad assorbirla. Attenzione, dunque, a tutti questi elementi!

Credits: Arredo bagno componibile by Gran Tour - via archiproducts.com





3. Personalizzare e orientare la luce

Punto focale del bagno, il lavandino merita una illumazione dedicata. Accanto a questo sanitario ci si dedica alla cura della propria immagine - dallo styling dei capelli al make up - con azioni quotidiane. Sarebbe dunque opportuno poter avere a disposizione faretti orientabili o dispositivi provvisti di dimmer, per regolare in autonomia e secondo le esigenze la luminosità emessa. Un valido aiuto può provenire anche dagli specchi, con illuminazione integrata oppure adatti ad accogliere barre o profili luminosi, anche al LED, da collocare lateralmente o in alto.

Credits: Lavabo in corian by Rexa Design - archiproducts.com





4. Sì al relax!

Per i fortunati che possono posizionare una vasca da bagno oppure una cabina doccia multifunzionale nel proprio bagno, la luce diviene un fattore determinante per la creazione di una sorta di "scenografia interna". Oltre ai classici faretti da incasso che possono essere disposti all'interno della doccia, c'è tutto un mondo di soluzioni preziose, raffinate, di design in grado di valorizzare l'ambiente bagno, come le lampade da terra provviste di utile piano d'appoggio intermedio.

Credits: Lampada da terra by Devon&Devon - via archiproducts.com





5. Vietato dimenticare il ruolo degli specchi

Illuminare adeguatamente lo specchio è uno dei passaggi fondamentali per garantire a chi utilizza ogni giorno il bagno di poter operare in rapidità, sicurezza e all'interno di uno spazio gradevole. La luce dello specchio, inoltre, può contribuire in maniera decisiva all'atmosfera interna, come dimostrano i modelli con illuminazione integrata, la cui intensità può talvolta essere regolata in autonomia.

Credits: Specchio con illuminazione integrata by INBANI - via archiproducts.com





Cover Photo Credits: Bagno «Diesel Open Workshop» di Scavolini