Per una cameretta funzionale e allo stesso tempo creativa non bisogna per forza spendere una fortuna: prendete spunto da questi facili IKEA-hack

La cameretta è l'ambiente di casa dove i più piccoli passano la maggior parte del loro tempo: usano questo spazio per dormire, giocare e fare i compiti. Quindi deve essere funzionale, ma anche confortevole e creativo. Non c'è però bisogno di dar fondo ai nostri risparmi per ottenere questo obiettivo.

Con i suoi prodotti estremamente versatili, ancora una volta ci rivolgiamo ad IKEA e alla nostra creatività: con pochissimo sforzo possiamo trasformare la cameretta in una stanza da sogno (invidiata anche dai più grandi).

Ecco qualche semplice upgrade di IKEA che vi farà venire voglia di tornare bambini.





Adorabili sgabelli

Tanto facile quanto divertente. Vi basta un sobrio sgabello FLISAT e un po' di fantasia: una faccina sorridente, il musetto di un animale... Chiedete a chi comanda in cameretta e divertitevi a immaginare insieme infinite possibilità.





Pecora a dondolo

Forse conoscete EKORRE, l'adorabile quanto vivace alce a dondolo di IKEA (di un rosso intenso). Per ottenere qualcosa di più soft basta dipingerla di bianco e aggiungere sul sedile un piccolo lembo di finta pelliccia, ed ecco una tenera pecorella.





Libri in esposizione

Certo, non si giudica un libro dalla copertina, ma per i più piccoli vederle è fondamentale nella scelta della lettura. La mensola MOSSLANDA, nata in realtà per esibire quadri e foto, è perfetta per esporre i libri dei bambini.





Cucine da sogno

I bambini adorano imitare i più grandi, soprattutto quando si tratta di cucinare. La cucina giocattolo DUKTIG, nella sua semplicità, può essere trasformata nella cucina dei sogni. Potete aggiungere i dettagli che volete, dalle mattonelle stile subway alle finiture dorate.





Pista!

Se non contate più sulle dita delle mani le volte in cui siete stati investiti da una macchinina giocattolo, è tempo di dotare i piccoli piloti di un circuito tutto loro. Disegnate (o incollate) su un semplicissimo tavolino LACK una pista in miniatura, et voilà.





Parcheggio magnetico

E le volte in cui avete calpestato una delle macchinine di cui sopra? Mai più: una o due liste magnetiche (KUNGSFORS o FINTORP) faranno al caso vostro, per tenere in perfetto ordine i "veicoli" in sosta.





Un letto per gli avventurosi

Il letto reversibile KURA è spesso soggetto a IKEA-hack incredibili, ma piuttosto complicati. Non c'è bisogno di impazzire per trasformarlo definitivamente: una passata di vernice e qualche striscia di stoffa ed ecco una perfetta tenda da esploratore.





Armadio dei travestimenti

Quando si è bambini si può diventare chiunque, basta un po' di fantasia, e a volte qualche costume. Per organizzarli e creare un angolo dedicato ai travestimenti non serve altro che una libreria BILLY e un'asta appendiabiti.





Tavolo creativo

Il tavolino e le sedie LÄTT sono a misura di bambino e, con qualche ritocco, possono adattarsi anche alla loro creatività. Con un po' di vernice effetto lavagna sul ripiano i più piccini potranno giocare coi gessetti, mentre il rotolo di carta applicato a lato tornerà utile per fare dell'arte più... impegnata.





Libreria rovesciata

Leggere è fondamentale per la crescita ed è importante che i libri siano facilmente accessibili. Con questa BILLY utilizzata orizzontalmente (e dotata di quattro piedini) tutti i libri saranno bene in mostra e alla giusta altezza (ma sempre ordinati).





Cover Photo Credits: IKEA