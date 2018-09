Chi l’ha detto che per rinnovare un ambiente sia necessario spendere una fortuna? Una (o più) di queste idee dal budget piccolo piccolo e il vostro salotto sarà come nuovo

Se all’entusiasmo iniziale nel voler rinnovare o abbellire un salotto segue sempre un “ma” o un “però” legato a questioni di tempo e budget, siete nel posto giusto. Chi l’ha detto, infatti, che per rendere come nuovo un ambiente si debba necessariamente spendere una fortuna o metter su un vero e proprio cantiere?



A volte è tutta questione di dettagli (un mobile spostato, un oggetto aggiunto) o di piccolissimi investimenti per l’acquisto del materiale per un DIY e in poco tempo e con un pizzico di creatività avrete rinnovato un salotto senza troppa fatica.



Oltre a qualche consiglio utile e originale, si intende: ecco allora 9 idee geniali e low cost pronte all’uso per rinnovare il salotto. Provare per credere!





1. Cambiare la disposizione dei mobili

Può sembrare banale e scontato, ma anche e soprattutto cambiare la disposizione di mobili e oggetti può fare la differenza. Che si tratti di un divano, una libreria, un quadro o semplicemente un tappeto, dona alla camera un nuovo aspetto che lascia a bocca aperta. Photo credits: Unsplash / Kirill Zakharov



2. Pittura (o carta da parati) per le pareti

C’è sempre una buona ragione per dipingere e decorare i muri e una di queste è sicuramente rinnovare il salotto. E se il tempo o il budget non dovessero essere abbastanza, potreste sempre dipingere una sola parete o optare per una carta da parati di grande impatto. Photo credits: Unsplash / Sophia Baboolal

3. Rinnovare con il colore

E a proposito di colori, lo stesso vale anche per i mobili. Perché buttarne uno vecchio ma bello quando basta una passata di colore per rinnovarlo completamente? Senza contare il senso di orgoglio e gratificazione personale nell’esserci cimentati con un DIY di tutto rispetto. Photo credits: Unsplash / Alexandra Gorn

4. Cambiare tessuti e tappezzeria

Copridivano, cuscini e tappeti: non c’è niente di più visibile (e facile da cambiare) dei tessuti. Basta qualche cuscino in contrasto con il divano, una poltrona alla quale è stata cambiata la tappezzeria o un copridivano nuovo per donare infatti alla stanza un nuovo aspetto più elegante e sofisticato. Photo credits: Unsplash / Tim Wright

5. Aggiungere piante e fiori

Con il verde non si sbaglia mai ed è sicuramente tra i modi migliori e più economici per ravvivare uno spazio. Divertitevi allora ad organizzarlo con piante da interno, fiori e verde per il vostro tavolino da caffè, non dimenticando di prestare attenzione anche alla scelta dei vasi. Photo credits: Unsplash / Dane Deaner

6. Specchi, cornici e quadri

Quando si tratta di aggiungere, rimuovere e spostare non possono mancare specchi, cornici e quadri. Una foto posizionata sul camino, lo specchio vintage sul mobile recuperato nel vostro mercatino di fiducia e uno o più quadri mescolati in una composizione armonica: basta un pizzico di creatività per regalare una nuova atmosfera al vostro salotto. Photo credits: Pixabay / estall

7. Prestare attenzione ai dettagli

A volte è tutta questione di particolari. Le maniglie di una porta, un giradischi vintage, una serie di piccoli oggetti sulla libreria o qualche libro di lifestyle sul coffee table et voilà, ecco trasformata la vostra camera. Photo credits: Unsplash / Kari Shea

8. Puntare sui libri

Volete davvero fare un piccolo, grande gesto rivoluzionario per la zona living? Partite dai libri. Che si tratti di aggiungere una bella libreria nell’angolo del salotto o impilare alcuni volumi su mensole e tavoli o riordinarli per forma o colore della copertina, soddisfazione garantita a costo praticamente zero. Photo credits: IKEA

9. A tutto tende

Al pari di tessuti e tappezzeria, le tende sono uno degli elementi in grado di dare un tocco nuovo ad una camera. Puntate allora su una nota di colore in uno spazio bianco o un gioco di contrasti con pareti e complementi d’arredo per rendere nuovo e insolito il vostro salotto. Photo credits: Unsplash / Paul Hanaoka

Cover Photo Credits: IKEA