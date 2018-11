Ingressi, corridoi, living, camere da letto: un divano piccolo sta bene praticamente ovunque! E, spesso, può regalare alla casa quel carattere in più che ancora le mancava.

Piccola casa? Divano piccolo! Al di là dell'associazione più immediata, l'acquisto di un divano dalle dimensioni ridotte può essere utile anche negli appartamenti più grandi, negli ingressi anonimi, in una zona notte in cui prevale il vuoto, nell'home-office.

Questo arredo, solitamente in grado di accogliere fino a due persone insieme, può infatti sanare quelle "mancanze di stile" che spesso si rintracciano in casa e donare un aspetto più curato all'ambiente domestico nel suo complesso. Alcuni modelli, inoltre, grazie al peso contenuto possono essere spostati da un vano all'altro senza troppa fatica, contribuendo in pochi passaggi a rendere più conviviale il living, soprattutto quando gli amici aumentano.

Esistono inoltre versioni in grado di resistere alle condizioni atmosfere esterne, il cui design si sposa con l'identità degli spazi interni grazie a materiali e a linee versatili. Da segnalare, infine, i divani piccoli con braccioli sono privi di imbottitura, che mettono a disposizione sedute più ampie e tendono a ridurre l'ingombro.





1. Pied-A-Terre Sofa

Con la sua nuance in grado di adattarsi agli interni più sofisticati, questo divano piccolo associa suggestioni del passato, enfatizzate dallo schienale a onda, con le dimensioni compatte. Il risultato? Un nuovo alleato per arricchire un angolo della casa in cerca di definizione!

Photo Credits: anthropologie.com





2. Tucurinca bench

Perfetta per un ingresso e facilmente trasferibile anche in terrazzo, in primavera e in estate, questa soluzione strizza l'occhio alle tradizionali panchine e punta tutto sulla forza della sua identità cromatica. Impossibile, osservandola, non avvertile l'eco delle atmosfere dell'America Centrale.

Photo Credits: Tucurinca





3. Morning Dew

In tessuto oppure in pelle, questo divano compatto colpisce per lo scenografico schienale, formato da elementi dalla forma slanciata che ricordano il mondo vegetale, senza puntare sull'effetto mimesi.

Photo Credits: Brühl





4. InOut 621

Amate i materiali naturali, meglio se intrecciati a mano, e non avete grossi problemi di gestione dello spazio? Può fare al caso vostro questo divanetto in rattan progettato dalla nota designer Paola Navone. Pensato per gli esterni, si concilia perfettatamente anche con le esigenze dell'ambiente indoor.



Photo Credits: Gervasoni





5. Vera Sofa

Avvolgente, romantico, comodo: è un vero e proprio invito al relax domestico questo divano dalla linea sinuosa e dal rivestimento in velluto. E, cose se non bastasse, è anche rosa!

Photo Credits: anthropologie.com





6. Pinch

Una delle problematiche più complesse di chi si trova ad arredare la casa? Saper gestire in modo corretto i vani dalla volumetria complessa, ad esempio quelli eccessivamente stretti e molto alti. Questo divano a due posti può rappresentare una alternativa e conferisce all'ambiente una spiccata personalità. I suoi punti di forza? Lo scenografico schienale alto e la possibilità di inserire un tavolino, adatto a vari scopi.

Photo Credits: La Cividina





7. Between - Left

Dimensioni contenute e impronta giocosa contraddistinguono questo divanetto in tessuto dal sapore scandinavo, perfetto come arredo aggiuntivo in camera da letto, ma anche in un corridoio o nell'ingresso.

Photo Credits: Bolia





8. Kalmar Sofa

Tutto lo spazio occupato da questo divanetto è destinato al comfort degli utenti. A testimoniarlo sono i braccioli, privi di rivestimento e imbottitura, che lasciano più spazio alle sedute e al morbido schienale. Per i più esigenti il consiglio è riempirlo di cuscini!

Photo Credits: anthropologie.com





9. Crono

"Figlio" della tradizionale poltrona anni Quaranta, dotata di struttura in legno massiccio e braccioli in legno curvato, questo divanetto progettato da Antonio Citterio dispone di un particolare da osservare con attenzione: lo schienale, infatti, è lavorato in cordoncino intrecciato e merita anch'esso lgi sguardi di ospiti e abitanti della casa.

Photo Credits: Flexform





10. Corinne Sofa

Leggermente sollevato da terra, grazie ai supporti verticali in legno, questo divano conferisce all'ambiente di inserimento una immediata eleganza. In grado di accogliere anche tre persone, sebbene sia stato concepito come divano due posti, combina linee mordibe a un prezioso rivestimento. Tutto da scoprire (e mostrare, anche nel retro!)

Photo Credits: anthropologie.com