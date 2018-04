Arredo essenziale della zona notte, presenza utile anche nei corridoi e negli spazi di servizio, l'armadio è uno degli acquisti chiave quando si arreda una casa. Ecco come sceglierlo senza sbagliare

Come si sceglie l'armadio giusto per la propria casa? In quale modo le esigenze personali possono essere soddisfatte senza rinunciare alla qualità e al rispetto del budget previsto?

Anche l'acquisto dell'armadio presuppone tempo e cura, come tutte le operazioni in grado di incidere nell'ambiente domestico e, di conseguenza, sul nostro modo di abitare.

Una piena consapevolezza dello spazio concretamente disponibile e una valutazione di tutte le alternative disponibili - a livello di aperture, finiture, materiali, dotazioni interne - consentono di procedere con speditizza e convinzione nell'acquisto, riducendo il margine di errore.





Non considerare le ante scorrevoli

Camera da letto piccola e pressante necessità di sfruttare al massimo lo spazio disponibile? In questo caso, per evitare errori nella scelta dell'armadio, un consiglio sempre valido è prendere in considerazione l'ipotesi ante scorrevoli, da preferire alla classica soluzione a battente. Molte le opzioni legate a questo sistema di chiusura salvaspazio, tra cui i modelli complanari, quelli dotati di ammortizzatore, oltre a quelli con finiture a specchio.

Photo Credits: Armadio con ante scorrevoli su misura; Modello WARM; Design by David Lopez Quincoces; Collezione Armadio al centimetro - Scorrevole; Produzione Lema





Non prevedere una soluzione su misura

Anche quando la camera da letto si sviluppa su superfici più generose e quando, almeno in fase di progettazione, non emergono specifiche difficoltà legate al suo arredamento è buona regola prevedere l'acquisto di un armadio su misura. Occupare tutto lo spazio disponibile, con un opportuno sviluppo anche in altezza, consente infatti di evitare ripensamenti, specie nel lungo periodo. Del resto, si sa, con il passare del tempo per molte persone è inevitabile accumulare abiti, accessori e oggetti: un grande armadio è sempre un valido alleato per mantenere l'ordine in casa.

Photo Credits: Armadio componibile laccato con ante complanari; Modello MILANO; Design by CRS MisuraEmme Collezione MisuraEmme; Produzione MisuraEmme





Sbagliare la scelta delle finiture esterne

Oltre alle misure e alla scelta delle modalità di apertura, un aspetto centrale da tenere in alta considerazione al momento dell'acquisto riguardo la selezione dei materiali. Sia le finiture, sia la struttura portante di questo mobile concorrono a definirne bellezza e funzionalità. Soprattutto quando l'armadio da acquistare sarà verosimilmente sottoposto a un uso intenso e prolungato è bene agire con le opportune riflessioni sul rapporto prezzo-qualità. Infine, vietato sottovalutare il contributo offerto da finiture lucide o specchianti che possono migliorare la qualità dell'ambiente ed evitare sensazioni di "oppressione" o riduzioni, anche visive, dello spazio.

Photo Credits: Armadio laccato con ante complanari; Modello CLASS; Produzione Novamobili





Non considerare l'organizzazione interna

Bellissimo da vedere, ma impossibile da gestire e utilizzare: evitate che questo sia il "binomio" associato all'armadio della vostra casa. Nella selezione del modello tenete dunque conto anche delle opzioni offerte a livello di gestione interna e riflettete sul numero di cassetti, piani, aste da prevedere. Esistono inoltre accessori che possono essere integrati in un secondo momento, sempre nell'ottica di migliorare la funzionalità di questo mobile.

Photo Credits: Armadio componibile in legno; Modello SENZAFINE; Produzione Poliform





Rinunciare preventivamente alle alternative creative

Soprattutto quando si è alle prese con l'arredamento di una camera da letto molto piccola nella ricerca dell'armadio giusto sarebbe preferibile includere anche soluzioni creative. Oltre all'armadio a ponte, composizione salvaspazio per eccellenza, esistono infatti modelli ingegnosi, adatti anche alle case moderne e giovani. Vietato, dunque, portare a termine l'acquisto in modo frettoloso, senza aver verificato la fattibilità anche di queste versioni.

Photo Credits: Armadio con anta in tessuto; Modello ET VOILÀ; Design by Daniele Lago; Collezione Et voilà; Produzione Lago