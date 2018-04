Obiettivo: casa moderna! Stanza per stanza, una riflessione su come far emergere questa precisa identità in ogni vano, nell'ottica di raggiungere un risultato davvero convincente

C'è ha un debolo per lo stile vintage, gli immobili dall'aspetto antico e, talvolta, decadente che racchiudono interni di grande carattere con finiture preziose e chi, semplicemente, non vivrebbe mai in un luogo che lo costringerebbe a una sorta di "salto indietro nel tempo" a frequenza quotidiana.

Risultato di una visione complessiva, che include uno sviluppo planimetrico chiaro, un programma funzionale preciso e scrupolose scelte sul fronte dei materiali e dei colori, una casa in stile moderno è in grado di accogliere un modo nuovo di vivere. Al passo con i tempi correnti, dispone infatti di soluzioni anche tecnologicamente audaci, che consentono di migliorare la funzionalità di arredi ed elettromestici. Ma, come sempre, occhi aperti per non sbagliare!





La cucina moderna

Studio e gestione al millimetro dello spazio disponibile, sviluppo di soluzioni d'arredo su misura, impiego di finiture e metodi di apertura/chiusura al passo con i tempi: senza mai dimenticare di donarle un'anima che sappia accogliervi nelle quotidiane attività di preparazione dei pasti, una cucina moderna non può essere sganciata da questi passaggi fondamentali.

Photo Credits: Cucina in legno con isola senza maniglie; Modello SAMSÖ; Collezione SAMSÖ; Produzione A.S.Helsingö





Il living moderno

Il living di una casa moderna può essere considerato l'ambiente chiave per cogliere quanto il progetto possa dirsi riuscito o meno. A differenza del tradizionale salone, dovrebbe infatti prevedere un'impostazione più fluida e dinamica, accompagnata da pezzi d'arredo nei quali la sperimentazione materica si lega a forme pulite, aperte anche ad innesti "irriverenti" e giochi di scala.

Photo Credits: Lampada da terra a LED orientabile in acciaio; Modello STEALTH; Design by BrogliatoTraverso; Produzione Cattelan Italia





La camera da letto moderna

Nuove geometrie si fanno largo nella camera da letto moderna. Oltre alla grande attenzione riservata alla corretta gestione dello spazio disponibile, in una camera da letto moderna non mancano le sorprese: vani contenitori ricavati nel volume del letto, armadi definiti da ampie superfici specchianti che raddoppiano visivamente anche la luce naturale e comodini che lasciano il posto a soluzioni alternative, come piccoli tavoli.

Photo Credits: Testiera laccata per letto matrimoniale; Modello TIME; Collezione Time; Produzione Novamobili





Un'impostazione multifunzionale

Sale da pranzo che possono trasformarsi in un ambienti di lavoro indoor in pochi gesti; camere da letto capaci di raddoppiare la propria capienza con soluzioni integrate e a scomparsa; living capaci di accogliere una pluralità di funzioni: la casa moderna prende le distanze da un modello abitativo fisso e rigido, nel quale le funzioni preventivamente individuate venivano considerate immutabili.

Photo Credits: Sedia imbottita in metallo in stile moderno; Modello IZOARD; Design by Adriani e Rossi; Produzione Ronda Design





Una questione (anche) di finiture

Come sempre, il progetto di arredamento più riuscito è quello nel quale un'armonia complessiva raccoglie mobili, finiture, rivestimenti, soluzioni illuminotecniche, decorazioni. Non è sufficiente acquistare i pezzi giusti: lo sforzo da compiere, meglio se in sinergia con un professionista, è individuare una linea d'azione coerente e univoca, all'interno della quale ciascun elemento riveste un ruolo chiave.

Photo Credits: Mosaico Mosaico in gres porcellanato; Modello BROOKLYN; Produzione FAP ceramiche





Il bagno moderno

Il bagno moderno offre una testimonianza tangibile del gusto per la ricercatezza di materiali, forme e dettagli. Mettere da parte sanitari e mobili lavabo privi di una forte personalità è il primo passo per evitare di trasformare il proprio bagno nell'ennesima replica di modelli già visti.

Photo Credits: Lavabo rettangolare singolo in acciaio smaltato; Modello Lavabo BETTELUX SHAPE; Design by Tesseraux + Partner; Collezione Lavabi da incasso; Produzione Bette

Cover photo credits: Cattelan Italia