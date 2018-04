Quando allo stile classico si preferisce un'impronta moderna, anche la camera da letto fa largo a geometrie, finiture e soluzioni dalle linee nette e precise. Senza fronzoli e senza salti nel tempo

Forme rigorose, materiali resistenti, funzioni dichiarate in maniera precisa: arredare, senza errori, una camera da letto moderna è un'operazione che non può prescidere dal tenere in considerazione almeno questi tre parametri.

Mentre chi ama lo stile classico o il vintage è propenso a inserire nella propria zona notte mobili, dettagli e finiture in linea con il gusto tradizionale o evocativi del passato, chi si "mette alla prova" con il progetto di una camera da letto moderna è più propenso verso soluzioni al passo con i tempi, innovazioni anche di carattere tecnologico.

Inoltre, è interessato a valutare sistemi trasformabili, in grado di adattarsi a usi ed esigenze che variano nel tempo. Tale atteggiamento presuppone una maggiore attenzione rispetto alle novità di settore, supportato dall'inclinazione ad aggiornarsi anche nel campo delle finiture.





Materiali in linea con lo stile della casa

La notevole gamma di materiali e finiture disponibili per le camera da letto moderne consente di allineare anche questo ambiente della casa allo stile complessivo già scelto per la casa. Per tenersi alla larga da imprecisioni e da acquisti poco convincenti, è sempre essenziale eseguire un rilievo preciso. Si tratta del modo migliore per comprendere tutte le potenzialità del vano nel quale verrà allestita la zona notte moderna.

Photo Credits: Camera da letto in legno massello; Modello MAESTRALE M01; Collezione Maestrale; Produzione Scandola Mobili





Più luce, esattamente dove serve

Oltre alla predisposizione dei punti luce esattamente dove l'utente desidera, le camere da letto moderne dispongono di soluzioni illuminotecniche ingegnose, integrate agli arredi. Rispetto ai "modelli standard", che prevedevano il punto luce centrale e la presenza delle classiche abat jour sui due comodini, una camera da letto moderno è dunque in grado di offrire condizioni di luce variabili, adatte al relax, alla lettura o al cambio di abito.

Photo Credits: Camera da letto in nobilitato; Modello CONTEMPORARY DREAM; Design by Studio Ferriani; Collezione Contemporary Dreams; Produzione Febal Casa





Un progetto moderno da ogni punto di vista

Si scrive camera da letto moderna e, quasi istantaneamente, si pensa a interni di grande forza scenica, nei quali vari elementi - dagli arredi alle finiture, fino alle grandi aperture vetrate - possiedono una forza in grado di "rompere la scatolarità" dei volumi compatti. Come sempre, un'impronta davvero moderna è il risultato di uno "sforzo" congiunto: vietato, quindi, minimizzare anche il contributo di porte e finestre.

Photo Credits: Letto matrimoniale in legno; Modello ORGANIQUE; Produzione Gie El Home





Soluzioni al passo con i tempi

Che cosa conferisce a una camera da letto un'identità davvero moderna? Non si tratta semplicemente di selezionare mobili moderni, come arredi provvisti di supporti o basamenti audaci o di notevole forza creativa. Il risultato risulterà davvero convincente se unito al contributo offerte dalle giuste scelte d'insieme: dal pavimento alla finiture delle pareti; dagli apparati tessili allo studio della luce.

Photo Credits: Letto matrimoniale in legno; Modello FLUTTUA WILWOOD; Design by Daniele Lago; Produzione Lago





Mai pensato al monocromatismo?

Nelle fasi di arredamento di una camera da letto moderna può essere presa in considerazione la possibilità di sviluppare il progetto di interior design attorno a un unico colore. Fissata una tonalità guida in grado di esaltare le qualità ambientali, ad esempio il bianco, la scelta del letto, delle lampade, dell'armadio e di tutti i dettagli decor può seguire il medesimo orientamento, accogliendo misurate o creative variazioni.

Photo Credits: Letto matrimoniale Letto in alluminio; Modello TAPPETO VOLANTE; Design by Enzo Mari; Collezione Tappeto Volante; Produzione Flou