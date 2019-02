Avete già individuato il vostro colore preferito per la casa del 2019? Sceglietelo insieme a noi

Il 2019 sarà un anno cromoterapico fuori e dentro le mura di casa. Un anno più consapevole, più intraprendente, più conservativo ma sorprendente. Abbiamo individuato otto palette che segneranno lo stile cromatico di quest'anno, i quali trends celebrano la natura, il carisma, l'ottimismo e le più semplici sfumature che fanno bene al cuore.

Preparatevi a circondarvi di energia in camera da letto, in salotto, in cucina, ma anche sotto la doccia, perché il colore ha il potere di trasformare le vibrazioni della casa completamente. E no, non preoccupatevi, introdurli tra le mura di casa sarà più facile di quanto immaginiate.





Blu oceano

Quella del blu è la palette più rilassante dell'intero ventaglio cromatico. Nel 2019 le sue sfumature saranno il più naturali possibili, così che vi sembrerà di essere avvolti dal profondo blu dell'oceano. Il luogo ideale dove introdurlo? Sulle pareti della camera da letto.





Extra white

Vi sembrerà forse che questa sia una scelta non scelta. Eppure il bianco ha molteplici coraggiosi significati e il 2019 lo introduce tra le mura di casa con tutte le sue sfumature più pure. Luce, grazia, immensità e eleganza. Il luogo ideale dove declinarlo? Il salotto.





Legno naturale

No, non ci siamo ancora stancati del legno, e sì per la prima volta esso diventa una vera e propria palette. Il legno naturale trasmette armonia, pace e serenità, rendendo gli interni di un'eleganza senza tempo. Il luogo ideale dove introdurlo? In tutte le stanze della casa.





Giallo ottimista

Abbiamo tutti bisogno di inaugurare il nuovo anno con la giusta dose di ottimismo in corpo e il giallo ci ricorderà di esserlo ogni volta che lo vedremo. Il luogo ideale dove introdurlo? In bagno naturalmente, una doccia di ottimismo ogni giorno della settimana.





Azzurro polvere

Così come abbiamo introdotto il blu oceano quest'anno portiamo in casa anche l'azzurro polvere, una palette un po' nostalgica ma molto rilassante. Il luogo ideale dove introdurlo? In cucina.





Terracotta soft

Energia pura. Provate a portare il terracotta sulle pareti di casa e vi sentirete travolti da un'energia irresistibile, costituita da in mix di sfumature etniche positive. Il luogo ideale dove introdurlo? Nella stanza più creativa della casa.





Rosa cipria

Una nuance classica, tradizionalmente neutra ma non per questo priva di carica emozionale. Il rosa cipra ha un appeal calmante, perfetto per riempire le aree comuni dove ricreare un'atmosfera calda ma dal design minimalista. Il luogo ideale dove introdurlo? In salotto o in cucina, ad esempio.





Verde foresta

Il verde foresta porta tra le mura di casa l'intrigante verità della natura, per sentirsi profondamente connessi con l'ambiente esterno. Il luogo ideale dove introdurlo? Quella del verde scuro è una palette riservata alle stanze ampie e ben illuminate, poiché la sua intensità rischia di sopraffarre gli spazi piccoli rendendoli più scuri e insicuri.





Cover Photo Credits: iStock Photo