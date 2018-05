Trasformare un ripostiglio, un sottoscala o una nicchia in una perfetta cabina armadio? Niente di più facile con i giusti accessori e qualche idea per renderla davvero funzionale

Così tanto abituati a sognare ad occhi aperti il guardaroba da sogno delle celebrities o a immaginarlo come un’immensa e proibita camera delle meraviglie, spesso non realizziamo che basterebbe sfruttare al massimo lo spazio a nostra disposizione per avere una splendida cabina armadio anche in ambienti ridotti.



Anche un ripostiglio infatti, un sottoscala, una piccola mansarda o una nicchia possono trasformarsi nel luogo perfetto per conservare i vostri abiti ed esporre scarpe, borse e gioielli. Tutto quello che vi serve è qualche giusto accessorio e tante idee per rendere la vostra (piccola ma più che dignitosa) cabina armadio uno spazio super organizzato e funzionale.



Le trovate qui di seguito e attendono solo di essere ricreate in casa vostra: vi stupirete per non averci pensato prima!







1. Scarpe in mostra

Lo spazio per la scarpiera scarseggia e non volete rinunciare alla vostra splendida collezione in questo angolo che celebra la passione per la moda? Basta una serie di binari in ferro da appendere al muro per esporre i vostri pezzi migliori e risparmiare molto spazio per terra.



2. Spazi ottimizzati

Anche un piccolo ripostiglio, un sottoscala, una mansarda o addirittura una nicchia possono trasformarsi in una cabina armadio con i giusti accessori: una serie di mensole fissate al muro, per esempio, aiutano a ottimizzare gli spazi e organizzarli al meglio.



3. Appendi, attacca, incastra

Tanti accessori da sistemare e poco, pochissimo spazio per conservare tutto? Basta un pannello portaoggetti installato su una porta o una parete per riporre borse, cinte, scarpe e gioielli in modo alternativo e intelligente.



4. Cestelli per maglie e camicie

Separare biancheria camicie non potrebbe essere più facile e pratico: tutto quello che vi serve è un sistema di cestelli da impilare l’uno sull’altro sfruttando lo spazio in altezza per conservare i vostri indumenti senza aggrinzirli.



5. C’è ma non si vede



E per quanti non possono affatto vantare una cambina armadio e hanno mensole e scaffali pieni di indumenti in bella vista? Una tenda e cala il sipario sul disordine, per un effetto a sorpresa assicurato e tutto da copiare.

Cover Photo Credits: iStockPhoto