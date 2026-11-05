Tra cascate, spiagge caraibiche e resort immersi nella natura, Ocho Rios racconta una Giamaica più lenta, autentica e perfetta per una vacanza di benessere

Spiagge caraibiche, cascate immerse nella foresta tropicale e un ritmo che invita a rallentare. Ocho Rios è una delle destinazioni più affascinanti della Giamaica e il punto di partenza ideale per scoprire il lato più autentico dell'isola, tra natura, benessere e nuovi indirizzi dell'ospitalità.

Affacciata sulla costa settentrionale dell’isola, è una destinazione che riesce a tenere insieme spiagge, natura e benessere, ma anche un lato più autentico e quotidiano della Giamaica, fatto di mercati, musica, sapori locali e paesaggi tropicali da esplorare senza fretta.

Negli ultimi anni la zona è diventata anche uno dei punti più interessanti per l’ospitalità di livello, con resort che puntano su esperienze sempre più personalizzate e su un’idea di vacanza che alterna relax, sport e scoperta del territorio.

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Dove fare escursioni

La forza di Ocho Rios è che basta allontanarsi di pochi minuti dalla spiaggia per ritrovarsi immersi nella natura. Da non perdere:

Dunn's River Falls, tra le cascate più spettacolari dei Caraibi, da risalire camminando nell'acqua.

Craighton Coffee Estate, nelle Blue Mountains, per scoprire come nasce il celebre Jamaica Blue Mountain Coffee.

Jacana Wellness Farm, una fattoria biologica dove natura, benessere e sostenibilità si incontrano.

Dove bere un cocktail

Al tramonto il posto giusto è l'Ocarina Rooftop Bar del Sandals Dunn's River, con vista sul Mar dei Caraibi e un'atmosfera perfetta per concludere la giornata. In alcune serate ospita anche l'esperienza dello Stargazing Concierge, che accompagna gli ospiti alla scoperta delle costellazioni caraibiche. Per il dopocena, invece, vale la pena spostarsi al Rabbit Hole del Sandals Ochi, uno speakeasy nascosto dove si entra solo conoscendo la password. Una sorpresa che rende la serata ancora più divertente.

Dove mangiare

Tra i due resort si possono scegliere quasi trenta ristoranti, passando ogni giorno da una cucina diversa, ma almeno una sera vale la pena uscire per scoprire i sapori più autentici dell'isola. L'indirizzo da segnare è Miss T's Kitchen, uno dei ristoranti più conosciuti di Ocho Rios, dove assaggiare jerk chicken, pesce fresco e le ricette della tradizione giamaicana in un'atmosfera semplice e informale.

Dove rigenerarsi

Dopo una mattinata trascorsa alle Dunn's River Falls o un'escursione nelle Blue Mountains, il luogo ideale dove rallentare è la Red Lane Spa del Sandals Dunn's River. Anche senza prenotare un trattamento, gli ospiti possono accedere alle piscine termali calde e fredde, ai bagni di vapore e alle aree relax. Chi desidera concedersi una coccola in più può scegliere tra massaggi di coppia, rituali viso e corpo e trattamenti ispirati agli ingredienti naturali della Giamaica.

Dove fare shopping

Oltre alle classiche boutique, Ocho Rios è il posto giusto per acquistare alcuni dei prodotti simbolo della Giamaica. Il Jamaica Blue Mountain Coffee è il souvenir più ricercato, insieme ai rum locali, alle spezie, ai cosmetici naturali a base di cocco e cacao e ai piccoli oggetti realizzati dagli artigiani dell'isola. Se amate la moda mare, non mancano caftani leggeri, borse in paglia e accessori perfetti anche una volta rientrati a casa.

Dove dormire

Sandals Dunn's River

Affacciato su una lunga spiaggia di sabbia bianca, Sandals Dunn's River è il resort più recente del gruppo in Giamaica e quello che meglio interpreta il nuovo volto dell'ospitalità caraibica. Più che un semplice restyling, il progetto ha ridisegnato completamente la struttura, ispirandosi alle vicine Dunn's River Falls: l'acqua accompagna gli ospiti dalla scenografica lobby fino alla Red Lane Spa, mentre materiali naturali, vegetazione tropicale e ampie aperture sul mare creano un dialogo continuo con il paesaggio.

Tra le novità spiccano le SkyPool Suite, le prime del loro genere in Giamaica con piscina a sfioro sul balcone, le Coyaba Sky Villa Swim-Up Rondoval Butler Suites, con piscina privata e rooftop dove vivere l'esclusiva esperienza dello Stargazing Concierge, e le eleganti Travertine Beachfront Club Level Rooms, direttamente affacciate sul mare.

La formula Luxury Included® permette di vivere la vacanza senza pensieri: colazione, pranzo, aperitivo e cena possono essere consumati ogni giorno in ristoranti diversi, scegliendo tra cucina giamaicana, mediterranea, italiana, francese, asiatica e specialità di mare. Il bello è proprio questo: cambiare atmosfera ogni giorno senza mai uscire dal resort.

Sandals Ochi

A pochi minuti di distanza, Sandals Ochi rappresenta l'anima più rilassata della destinazione. Qui il mare lascia spazio a oltre cento acri di giardini tropicali, dove ville con servizio Butler, piscine appartate e sentieri immersi nella vegetazione regalano la sensazione di soggiornare in una residenza caraibica.

Anche qui la formula Luxury Included® comprende ristoranti, bar, sport acquatici e attività sportive. Tra queste spicca il pickleball, disciplina sempre più amata anche in Europa, alla quale il resort dedica campi, lezioni e tornei. Un indirizzo perfetto per chi cerca una vacanza più slow, senza rinunciare al comfort.

I nostri consigli pratici

Volare in Giamaica con Neos

La Giamaica è raggiungibile con voli diretti Neos dall'Italia. A bordo è possibile scegliere il livello di comfort più adatto alle proprie esigenze. Economy Standard, Economy Extra, Economy Extra Plus e Premium Class: l'esperienza più esclusiva, con poltrone più ampie e reclinabili in configurazione 2-3-2, check-in prioritario, Fast Track, accesso alle lounge aeroportuali convenzionate, welcome drink, menu dedicato e amenity kit.

Il consiglio: per un volo di circa dieci ore verso la Giamaica, Economy Extra Plus rappresenta un ottimo compromesso tra comfort e prezzo, mentre la Premium Class è la scelta ideale per chi desidera iniziare la vacanza con un'esperienza di viaggio ancora più rilassante.

Cosa mettere in valigia

Per vivere al meglio Ocho Rios bastano capi leggeri e qualche accessorio indispensabile. Il clima è tropicale tutto l'anno, con giornate calde e umide, mentre molte escursioni si svolgono tra spiagge, foresta e cascate.

Due o tre costumi da bagno

Abiti in lino o cotone e outfit freschi per il giorno

Un copricostume elegante per il resort

Sandali comodi e sneakers leggere per le escursioni

Scarpe da scoglio per visitare le Dunn's River Falls

Cappello a tesa larga, occhiali da sole e crema solare ad alta protezione

Repellente per insetti, utile soprattutto nelle aree più verdi

Una giacca leggera o uno scialle per gli ambienti climatizzati e le serate sul mare

Custodia impermeabile per smartphone o fotocamera

Uno zainetto leggero per le escursioni

Adattatore universale per prese elettriche di tipo A e B

Il consiglio: lasciate un po' di spazio in valigia per il rientro. Tra caffè Blue Mountain, rum jamaicano, spezie e artigianato locale sarà difficile tornare a mani vuote.