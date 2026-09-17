Dalle passerelle alla casa, il bordeaux domina la stagione: 9 idee facili per inserire questo rosso profondo nel vostro arredamento e rendere ogni stanza subito più chic.

Nelle ultime fiere di design e alla Milano Design Week il bordeaux è comparso ovunque, dai divani alle sedie imbottite. Secondo diversi report sulle tendenze colore 2025-2026, questo rosso vino è tra i protagonisti degli interni insieme a verde bosco e marrone cioccolato. Non stupisce quindi che il colore bordeaux arredamento sia diventato una delle ricerche più gettonate da chi vuole aggiornare la casa senza rifarla da zero.

Il fascino sta nel suo equilibrio: abbastanza scuro da dare profondità, abbastanza caldo da rendere ogni ambiente accogliente. Le riviste italiane di interior design come Living e Cose di Casa lo descrivono come un tono sofisticato ma versatile; se dosato male, però, può rendere una stanza cupa invece che chic.

Scegliere il giusto bordeaux per la casa

Prima dei 9 modi pratici serve scegliere la sfumatura giusta. Cose di Casa ricorda che il bordeaux è una variazione del viola, più fredda e profonda del borgogna. In una casa classica con parquet scuro funzionano bene i bordeaux più caldi; negli ambienti moderni e luminosi meglio le varianti più violacee, che dialogano con grigi chiari e bianco caldo. Un trucco semplice: provare il colore su un cartoncino grande e osservarlo in diverse ore del giorno, perché in esposizione nord appare più cupo.

9 modi per usare il bordeaux in soggiorno, cucina e camera

Qui trovate 9 modi concreti per usare il colore bordeaux arredamento in modo contemporaneo, ordinati dai gesti più facili a quelli più strutturali.

Parete bordeaux in soggiorno: il modo più immediato per cambiare stanza è una parete d’accento in bordeaux dietro il divano o la testiera, su pavimenti chiari e soffitto bianco. Se la stanza è grande e luminosa potete colorare anche termosifoni e porte, ottenendo un effetto avvolgente ma ancora elegante. Divano in velluto bordeaux: un divano in velluto bordeaux diventa subito il protagonista del soggiorno. Per farlo risaltare scegliete pareti sabbia o greige, tavolini in ottone e luce calda; nei salotti piccoli meglio due poltrone bordeaux, più leggere ma ugualmente scenografiche. Tessili e tappeti: per provare il bordeaux senza impegni, partite da cuscini, plaid e tappeti. Un tappeto con rosa polveroso, verde oliva, beige e bordeaux crea una base autunnale perfetta. Sul divano grigio chiaro bastano tre cuscini bordeaux in lino o velluto per cambiare completamente atmosfera. Camera da letto: la biancheria color frutti di bosco o bordeaux rende subito il letto più scenografico, soprattutto su pareti tortora o grigio chiaro. Per un effetto boutique hotel potete dipingere solo la fascia dietro alla testiera o una boiserie bassa bordeaux, lasciando il resto delle pareti chiare. Tende e pannelli: le tende corpose in velluto bordeaux funzionano bene su pareti chiare e finestre grandi, perché filtrano la luce in modo caldo. Nei soggiorni con televisore potete usare pannelli fonoassorbenti bordeaux dietro allo schermo: migliorano l’acustica e aggiungono una quinta scenica elegante, soprattutto su pavimenti in legno chiaro. Tavola e carrello bar: in zona pranzo il bordeaux può comparire su piatti, ciotole e bicchieri in vetro color vino. Una tovaglia ecru, piatti bordeaux, foglie secche e magari un piccolo carrello bar laccato tono su tono bastano per un’atmosfera autunnale curata senza cambiare i mobili. Cucina: tocchi misurati. In cucina il bordeaux è interessante su sedie, sgabelli o lampade a sospensione sopra l’isola, soprattutto su basi chiare in rovere o laccato bianco. Per un intervento leggermente più deciso potete scegliere un paraschizzi piastrellato bordeaux, lasciando però il piano di lavoro in materiale chiaro per mantenere la stanza luminosa. Bagno: colore a piccole dosi. Nel bagno bastano una sola parete bordeaux, il mobile lavabo o gli accessori tessili per dare carattere senza restringere visivamente. Asciugamani, tappetino e dispenser coordinati in tono vino, su piastrelle bianche o beige, creano subito un effetto spa urbana, anche in pochi metri quadrati. Palette pronte all’uso: per non perdersi nelle combinazioni, potete affidarvi a tre coppie sicure suggerite da Living e da molti interior designer italiani. Per un mood nordico, bordeaux, rosa quarzo, bianco caldo e rovere chiaro. Per un effetto classico, bordeaux, tortora, noce e dettagli in oro. Per un salotto più boho, bordeaux, blu petrolio, nero opaco e tessuti naturali come lino e juta.

Errori da evitare con il colore bordeaux in casa

Chi usa spesso il bordeaux segnala alcuni errori tipici nell’arredamento. Il primo è dipingere tutte le pareti di stanze piccole e poco illuminate, ottenendo un effetto opprimente: meglio limitarlo a una sola parete o ai tessili. Altro rischio è abbinarlo a troppi colori ugualmente saturi, come viola acceso e rosso fuoco. Se vi concentrate su una palette coerente e su pochi elementi chiave, il bordeaux resterà elegante anche quando la tendenza stagionale sarà passata.