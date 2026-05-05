Il basilico del supermercato dura davvero pochi giorni? Non è colpa del pollice nero: queste piantine sono pensate per essere “belle e veloci”. Con poche mosse nei primi minuti e una cura minima, però, puoi farlo durare settimane e averlo sempre fresco in cucina.

Ogni anno migliaia di vasetti di basilico escono dal supermercato splendidi e rientrano nel bidone dell’organico nel giro di una settimana. Foglie giù, fusti mosci, senso di colpa: “non ho il pollice verde”. In realtà la vostra piantina è nata per essere bella al banco, non per durare mesi sul davanzale.

La buona notizia è che, con poche mosse giuste nei primi minuti e una routine minima, quel basilico può diventare una presenza stabile in cucina per tutta la stagione, invece del solito ospite mordi e fuggi.

Perché il basilico del supermercato muore così in fretta

Il vasetto del supermercato è un piccolo affollatissimo condominio verde. Dentro ci sono decine di piantine seminate fitte, radici compresse e poco terriccio, spesso già impoverito. Sopra, la classica pellicola di plastica che trattiene calore e umidità.

Fino al momento dell’acquisto la pianta vive in serre controllate, con luce filtrata e irrigazione perfetta. Poi passa improvvisamente a cucina, balcone, sbalzi di temperatura e luce diretta. Secondo gli esperti di coltivazione, questa combinazione di radici stressate, umidità stagnante e shock ambientale è il vero motivo per cui il basilico “crolla” in pochi giorni, anche se lo curate con amore.

I primi 10 minuti: cosa fare appena arrivate a casa

Qui si decide il destino del vostro basilico. Appena posate la borsa della spesa:

1) Togliete subito la plastica

Strappate senza rimpianti la pellicola che avvolge la chioma. Dentro si crea un microclima caldo e saturo in cui le foglie restano bagnate e senza aria. È il paradiso delle muffe, l’inferno per la pianta.

2) Pulite la base

Allargate leggermente i fusti con le dita e guardate alla base. Se trovate foglie gialle, macchiate o addirittura viscide, eliminatele con decisione. Così togliete materiale in decomposizione e migliorate la circolazione d’aria tra i gambi.

3) Date un primo bagno dal basso

Riempite un sottovaso o una bacinella con un paio di centimetri di acqua a temperatura ambiente. Appoggiate il vasetto e lasciate che il terriccio beva dal fondo per 10-15 minuti. Funziona per capillarità: l’acqua sale gradualmente verso le radici. Poi togliete il vaso e svuotate l’acqua rimasta. Mai lasciare il basilico con i “piedi a mollo”.

Rinvaso, spazio e luce: creare il posto perfetto

Se guardando il vasetto vi sembra minuscolo rispetto alla chioma, avete già la risposta: serve più spazio. Nel pane di terra le radici formano spesso un blocco compatto bianco. In quel caso il rinvaso è quasi obbligatorio.

Sfilate delicatamente il pane di terra, dividetelo in 3-4 ciuffi con le mani o con un coltello pulito e sistemate ogni blocco in un vaso più grande, con sul fondo uno strato di argilla espansa e terriccio drenante per aromatiche. Non serve coprire il colletto: il punto in cui partono i fusti deve restare alla stessa altezza.

Scegliete una posizione molto luminosa, ma con luce indiretta nei primi giorni. Il davanzale con sole del mattino è l’ideale. Evitate sole a picco di mezzogiorno d’estate, correnti d’aria continue e soprattutto la zona “tropicale” tra fornelli, forno e lavastoviglie: vapore e sbalzi termici stressano la pianta più di quanto sembri. Una volta trovato il posto giusto, meglio non spostarla in continuazione.

Acqua, tagli e fiori: la routine che lo fa durare

Con il basilico, l’eccesso di premure uccide più della distrazione. L’errore classico è bagnare tutti i giorni “per sicurezza”. Prima di prendere l’annaffiatoio, infilate un dito nel terriccio: se i primi due centimetri sono asciutti, allora è il momento. Se è ancora umido, aspettate.

Meglio continuare a bagnare dal basso, oppure versare acqua alla base, senza bagnare le foglie. Le gocce che restano tra i tessuti, soprattutto in casa, favoriscono marciumi e funghi. Il sottovaso va sempre svuotato dopo 15-20 minuti.

Per la raccolta, niente strappo casuale delle foglie più grandi. Usate la cimatura: tagliate con forbicine pulite il fusto principale pochi millimetri sopra un nodo dove vedete due piccole coppie di foglie laterali. Da lì nasceranno due nuovi rami, la pianta diventerà più piena e produttiva. In una volta non asportate più di un terzo della chioma.

Quando compaiono i primi fiorellini bianchi in cima ai fusti, intervenite subito. La fioritura sposta le energie sulla produzione di semi e le foglie diventano più dure e meno profumate. Spezzate l’infiorescenza con le dita o tagliatela: così mantenete il basilico in fase vegetativa più a lungo.

Bonus: da un vasetto a molti basilici

Se il vostro basilico è in forma, potete usarlo per crearne altri. Scegliete un rametto sano lungo 10-12 centimetri, tagliatelo sotto un nodo e togliete le foglie nella parte bassa. Mettete il gambo in un bicchiere d’acqua, in luce indiretta. In 7-15 giorni compariranno piccole radici. Quando arrivano a 3-4 centimetri, trasferite la talea in un vasetto con buon terriccio.

Ripetendo queste talee tra primavera e fine estate, avrete una piccola “colonia” di basilici sempre giovani. Considerando che la pianta è annuale e tende comunque a stancarsi a fine stagione, è il modo più semplice per avere foglie fresche molto più a lungo del singolo vasetto del supermercato.