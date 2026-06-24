Zanzare alle caviglie e spray che pizzicano la gola e rovinano le sere estive. Con questi 3 ingredienti comuni si può preparare un antizanzare naturale (che funziona davvero)

Zanzare che ronzano in case, punture su braccia, gambe e caviglie, spray che sanno di solvente (e che tanto non funzionano): l'estate italiana è (anche) questa. E ogni anno cresce il desiderio di qualcosa di più delicato sulla pelle, meno aggressivo per l'ambiente e possibilmente anche più economico.

La risposta, spesso, è nascosta in casa vostra: acqua distillata, alcool alimentare e una boccetta di olio essenziale di citronella. Tre ingredienti facilissimi da reperire che, messi nelle giuste proporzioni, diventano uno spray antizanzare naturale molto concentrato, profumato e, per tante persone, più soddisfacente di molti prodotti da supermercato.

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Se leggete l'etichetta di un repellente classico, trovate un elenco di sigle e nomi chimici quasi impossibili da decifrare, più una profumazione intensa che spesso irrita naso e gola. Non stupisce che sempre più persone cerchino alternative naturali, soprattutto quando l'obiettivo è solo evitare di essere divorate durante l'aperitivo in terrazza, non proteggersi in aree tropicali.

Le linee guida del Ministero della Salute ricordano però che, per una protezione elevata contro le malattie trasmesse dalle zanzare, servono repellenti registrati con principi attivi come DEET, icaridina, IR3535 o PMD. Lo spray fai da te non sostituisce questi prodotti in situazioni a rischio, ma diventa un alleato perfetto per la vita quotidiana in città, sul balcone o in giardino.

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I 3 ingredienti che avete già in casa per un antizanzare naturale

Acqua distillata. È la stessa che usate per il ferro da stiro: niente calcare, niente impurità, maggiore stabilità della miscela. Rispetto all'acqua del rubinetto riduce il rischio di odori strani e piccoli depositi nel flacone spray.

Alcool etilico alimentare a 95 gradi, il classico alcool buongusto. Serve a sciogliere l'olio essenziale, a farlo disperdere meglio nell'acqua e a farlo aderire alla pelle, oltre ad avere un leggero effetto conservante. Meglio evitare l'alcool rosa denaturato, che contiene denaturanti e profumi non pensati per l'uso cosmetico.

Olio essenziale di citronella pura, non una semplice fragranza. Il suo odore agrumato e pungente disturba i recettori olfattivi delle zanzare, che faticano a riconoscere l'odore del vostro corpo e tendono ad allontanarsi. Scegliete un olio essenziale di buona qualità, possibilmente con indicato il nome botanico sulla confezione.

Questi tre ingredienti riprendono la struttura base indicata anche nelle guide per formulare repellenti naturali: una fase alcolica, una fase acquosa e una quota di sostanze aromatiche attive.

La ricetta passo passo: spray antizanzare 3 ingredienti

Per un flacone da circa 100 millilitri vi servono: 85 ml di acqua distillata, 15 ml di alcool alimentare a 95 gradi, 20 gocce di olio essenziale di citronella. Versate prima l'alcool in un bicchiere graduato o in un bicchiere pulito, aggiungete le gocce di olio essenziale e mescolate bene. Solo a questo punto unite l'acqua distillata, mescolate di nuovo e travasate il tutto in un flacone spray, meglio se in vetro scuro.

Prima di ogni utilizzo agitate energicamente il flacone, così gli ingredienti si distribuiscono bene. Spruzzate a circa venti centimetri di distanza sulla pelle esposta di braccia e gambe, evitando le mucose; per il viso meglio vaporizzare sulle mani e tamponare delicatamente. Potete usarlo anche su vestiti, zanzariere e tessuti d'arredo da esterno, facendo sempre una prova su un angolo nascosto se il tessuto è delicato.

Quanto dura, quando usarlo e le avvertenze

Gli oli essenziali sono molto volatili: diverse guide di formulazione indicano per gli spray naturali una efficacia che va da circa trenta minuti a due ore. Dipende dalla quantità applicata, dalla sudorazione e da quanto tempo restate all'aperto. Questo significa che dovrete spruzzarlo spesso, ogni ora o poco più, ma molte persone lo trovano comunque più piacevole e, di fatto, più efficace dei prodotti leggeri che usavano prima.

Per serate in terrazza, cene in giardino, passeggiate in città lo spray fai da te è una soluzione pratica e a misura di pelle sensibile. Se però vi spostate in zone tropicali o in Paesi dove circolano malattie trasmesse dalle zanzare, le raccomandazioni ufficiali parlano chiaro: meglio scegliere un repellente registrato, con DEET, icaridina, IR3535 o PMD in concentrazioni adeguate. In questi contesti lo spray naturale può affiancare, ma non sostituire, i prodotti testati in laboratorio.

Come per ogni prodotto a base di oli essenziali, serve un po' di prudenza. Evitate l'uso su bambini sotto i due anni, in gravidanza chiedete sempre consiglio al medico, non applicate su pelle irritata, ferite, mucose o vicino agli occhi. Prima di usarlo regolarmente fate una prova su una piccola zona del polso e attendete ventiquattro ore per escludere arrossamenti o prurito. Conservate il flacone ben chiuso, lontano da fonti di calore e luce diretta, e segnate la data di preparazione: in condizioni corrette lo spray si mantiene per alcune settimane, poi è meglio rifarlo.