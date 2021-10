La miglior alleata di bellezza per regalare luminosità e compatteza al viso è la vitamina C. Scoprite come funziona e i nuovi prodotti da provare

Conosciuta con il nome di acido ascorbico, la vitamina C è un elemento fondamentale per la salute della nostra pelle. Il motivo? È un ottimo antiossidante in grado di agire e prevenire i segni del tempo, macchie incluse. In questo articolo vi raccontiamo tutti i benefici e vi segnaliamo qualche prodotto utile per la vostra skincare routine.

Vitamina C schiarente

I fattori ambientali, come lo smog o il sole, e il naturale invecchiamento cutaneo possono provocare macchie dell’età e iperpigmentazione. «La vitamina C blocca le reazioni biochimiche che causano le disomogeneità della pelle, lasciando il tono più uniforme e il viso più luminoso», dicono gli esperti del marchio di skincare Freshly Cosmetics.

La vitamina C rigenera la pelle e contrasta gli effetti delle sostanze tossiche

Un altro dei benefici della vitamina C è la rigenerazione cutanea. Questa vitamina, infatti, stimola la sintesi del collagene e preserva quello già esistente, rendendo la pelle più compatta e riducendo visibilmente l’aspetto di rughe e linee d’espressione. La vitamina C, inoltre, contrasta gli effetti di sostanze tossiche come fumo, smog e inquinamento bloccando lo stress ossidativo e i radicali liberi, neutralizzando le molecole dannose.

Vitamina C: tutti i vantaggi nella skincare

Ecco un riassunto di tutte le funzioni della vitamina C (che vi convinceranno a inserirla nella beauty routine). La vitamina C protegge dai radicali liberi e dai danni delle radiazioni UV grazie alla presenza degli antiossidanti. Ha una funzione anti-aging perché favorisce la produzione di collagene; in più può ridurre le discromie per rendere più omogeneo l'incarnato. Infine, aiuta a idratare la pelle e a mantenerla più tonica contrastando l'effetto grigiore. Last but non the least, può essere usata anche per contrastare l'acne: insomma è la migliore alleata di bellezza per la vostra pelle! Ma come funziona e come si usa? Ve lo spieghiamo nel prossimo paragrafo! Partendo da un key product: il siero.

Siero viso vitamina C: come usarlo

Una buona skincare routine a base di vitamina C non può fare a meno di un siero viso. Grazie alla sua azione antiossidante, rende la pelle luminosa, rivitalizzata e omogenea potenziando l'azione della crema viso. Se il vostro scopo è combattere non solo l'invecchiamento cutaneo stimolando la naturale produzione di collagene, ma anche l'iperpigmentazione e gli inestetismi cutanei, il siero è un prodotto must per una pelle più luminosa, compatta e omogenea. Attenzione, però, a scegliere un siero con vitamina C stabilizzata: dato che è fotosensibile, deperisce molto facilmente. Tra sieri, booster e creme viso, ecco una carrellata di prodotti che vi consigliamo.

I migliori prodotti skincare

Come orientarsi nella scelta dei prodotti con vitamina C? Semplice: abbinate un siero a una crema per potenziare l'azione dell'ingrediente star. Ecco nove prodotti che abbiamo provato per voi.

Dalla texture ultra-leggera, illumina e rimpolpa la pelle all’istante, per un viso fresco e riposato.

Mix perfetto tra un siero e un olio ad assorbimento rapido, contiene ben cinque oli vegetali (tra cui marula, chia e meadowfoam) dall’elevato contenuto di vitamina C, per risvegliare e illuminare la pelle.

Questo trattamento viso alla vitamina C ed estratto di camelia toscana in olio bio di girasole, è pensato per le pelli spente, prive di tono e discromiche. Prodotto ideale per i mesi più freddi.

È il trattamento intensivo e anti-età per contrastare le macchie o

ritrovare un aspetto luminoso. Questa formula siero-cremosa

concentrata in estratto floreale di Bellis Perennis e di vitamina C agisce in modo mirato per uniformare la melanina e rivelare un incarnato più chiaro e luminoso.

Dermo-siero concentrato clinicamente testato per agire sull’incarnato spento, grazie al 15% di pura vitamina C, aiuta a migliorare la luminosità dell’incarnato mentre dona alla pelle un aspetto disteso e riposato e la protegge dall’azione dei radicali liberi.

Arricchito con vitamina C e AHA complex, deterge profondamente e delicatamente viso, occhi e labbra da impurità e trucco, anche quello waterproof.

Siero concentrato viso, collo e decollété, è arrichito con vitamina C, acido ialuronico e collagene marino idrolizzato ad azione distensiva per trovare nuovo tono e densità.

Trattamento antiossidante concentrato in sette ampolle monodose, illumina, idrata e rivitalizzare la pelle in quei momenti in cui appare particolarmente stanca spenta e segnata.

Questa nuova linea rappresenta l’evoluzione del peeling cosmetico offrendo una gamma completa di prodotti per una beauty routine 100% vegan ad azione antimacchia.

Credit ph: Bioline Jatò, GettyImages, Framesi, Wella