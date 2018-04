Non vedete l'ora di provare le nuove tendenze? Provate ad andare oltre la cultura della bellezza coreana, il prossimo big trend è la skincare giapponese



Siete pronte a esplorare una nuova tendenza di bellezza? Se già subite il fascino dei prodotti di bellezza coreani, ma cercate qualcosa di nuovo rispetto al k-beauty, la skincare giapponese vi conquisterà.

La cura della pelle in Giappone ha un'antica e nobile tradizione, i prodotti beauty made in Japan uniscono al loro interno il recupero degli antichi gesti di bellezza e le ultime innovazioni tecnologiche.



Se il fenomeno k-beauty si concentra su un packaging colorato e giocoso, assolutamente irresistibile, su prodotti multitasking come le bb cream e una skincare routine molto articolata e complessa, potremmo definire l'idea di bellezza giapponese molto più minimalista ed essenziale, ma particolarmente mirata.

La detersione profonda

La tecnica del double cleansing nasce qui in Giappone, perché tutto parte da una pelle purificata in profondità. Si utilizza prima un olio detergente per rimuovere le impurità più ostinate, per poi rifinire la pulizia con un detergente classico ad azione delicata. Ricordate di non strofinare la pelle con vigore, ma fate dei leggeri movimenti circolari.



L'importanza dei gesti



La manualità è forse l'aspetto più importante della cura della pelle giapponese. I corretti movimenti meccanici, delicati e rispettosi della pelle, sono fondamentali sia nella fase di detersione che nell'applicazione di sieri e creme. Esistono vere e proprie tecniche di massaggio a effetto "liftante" che stimolano la circolazione e migliorano il sistema linfatico, con un effetto drenante per un viso più elastico e tonico. La pelle congestionata e arrossata è il nemico peggiore nella skincare giapponese.

Texture leggere a effetto "brightening"

Anche le essence arrivano dalla skincare giapponese, soprattutto quelle a base di ingredienti derivanti dalla fermentazione che garantirebbero un incarnato luminoso e senza imperfezioni. L'effetto brightening, definito impropriamente "sbiancante", è uno dei capi saldi della bellezza orientale. A differenza dell'esfoliazione all'occidentale, le donne giapponesi preferiscono ingredienti più gentili rispetto agli scrub e agli acidi, come enzimi e probiotici.



La protezione solare

Proteggersi dai danni dei raggi solari è l'azione di skincare migliore contro l'invecchiamento cutaneo. I solari giapponesi hanno una texture leggerissima e sono cosmeticamente molto eleganti, utilizzabili quindi facilmente come base sotto al make up di tutti i giorni. Il fattore di protezione su cui puntare? Il più alto possibile, 50+, PA++++ secondo la classificazione giapponese.



L'olio detergente più amato dalle giapponesi e non solo, da utilizzare come struccante la sera e per effettuare una profonda pulizia del viso, a cui far seguire un detergente schiumogeno.



Il prodotto cult che ha lanciato la tendenza delle essence. Contiene un'alta concentrazione di estratto fermentato di Pitera, derivato dal sakè, ricco di vitamine e amminoacidi. Rende la pelle morbida, elastica e radiosa, contrastando discromie e imperfezioni.



Una lozione concentrata di attivi dalla texture leggera e a rapido assorbimento, dall'azione idratante, protettiva e addolcente. Si utilizza prima della crema idratante quotidiana.



Le spugne di konjac, completamente naturali e vegetali, derivano dall'antica tradizione giapponese che privilegia una pulizia dolce e meccanica del viso. Le cellule morte vengono eliminate in tutta delicatezza, senza arrossamenti o irritazioni.



Una crema viso dalla texture fresca e leggerissima, per un'azione super-idratante che non appesantisce e non crea strato. Ottima per le pelli miste o in estate.



La ginnastica facciale è un elemento importantissimo della skincare giapponese, attraverso la quale viene stimolata la microcircolazione e il sistema linfatico, favorendo il drenaggio dei liquidi.



L'estratto di liquirizia aiuta a illuminare l'incarnato contrastando le macchie scure e le discromie. L'estratto di tè verde antiossidante, inoltre, aiuta a proteggere la pelle dallo stress ossidativo causato dai raggi solari.



In una skincare routine minimalista, la essence può sostituire il siero o la crema viso in estate. Ha un'azione anti-età che rende la pelle più morbida ed elastica.



Il retinolo è particolarmente efficace nella prevenzione della comparsa e nell'attenuazione delle linee d'espressione. I patch occhi vanno utilizzati la sera e l'effetto è quello di uno sguardo subito più disteso e luminoso.



Protezione solare da usare ogni giorno, perfetta anche in città come base per il trucco. La texture è fluida e leggera, senza il rischio di "mascherone" bianco.