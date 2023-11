Pensierini di Natale per le maestre: ecco le migliori idee beauty, dal make-up allo skincare fino ad alcuni tool must-have all'insegna del relax

Siete in cerca di idee regalo Natale alle maestre low cost ma ad alto impatto? Questo è l'articolo che fa per voi. Se, infatti, le insegnanti a cui volete fare un pensierino sono appassionate di beauty, pensare a un idea a tema può essere la strada giusta, soprattutto se durante l'anno scolastico avete notato un certo interesse (esempio: la maestra vi chiede il nome del profumo che indossate, vi fa un complimento sul rossetto o sul trucco, oppure lei stessa non entra in classe senza un eye-makeup realizzato alla perfezione): gli indizi sono ovunque! Cosa si può regalare alle maestre per conquistare il loro cuore definitivamente? Ecco una lista di proposte a portata di tutte le tasche!

Cosa regalare a una maestra per Natale: le idee beauty

L'ambita box in metallo per chi è fan del brand di make-up. Contiene Juicy Nude Lips Aroma Light 01 Confettoh più l' Aroma Lip Liner.

Prezzo: 20 euro

Pensierini di Natale per le maestre: Kit Lovrén Glamour

Dentro il kit ci sono tre prodotti fantastici della linea Lovrén (disponibile in farmacia): il mascara Long Experience M2 Mascara, la matita occhi nera morbida P2 più Lip Oil nude-purple OL1.

Prezzo: 12,90 euro

Il soffice mini beauty piumino I’M WORTH IT nella nuance white custodisce Infaillible Matte Resistance 105 Breakfast in Bed e la matita Color Riche Lip Liner 630 Beige à Nu per labbra dal colore matte intenso e una tenuta long lasting.

Prezzo indicativo: 19,95 euro

Un regalo originale per mani profumate e protette con tre creme deliziosamente profumate: Dolce Inverno - Crema mani con note di Marshmallow e Vaniglia, Incanto della Notte - Crema mani con note di Gelsomino notturno e glassa di Zucchero e Allegro Natale - Crema mani con note di Arancia candita e Cioccolato, tutte in formato 30 millilitri.

Prezzo: 12,99 euro

Questo cofanetto con pochette contiene una Crema Corpo Aromatica (75 ml) e un Profumo Aromatico (100 mli) caratterizzato da un inebriante bouquet olfattivo.

Prezzo: 10,50 €

Pensierini di Natale per le maestre: Meraviglie iconiche di Melvita

Il regalo perfetto per immergersi completamente nell'atmosfera natalizia e concedersi dei momenti di coccola. Il cofanetto contiene: l' Olio Rassodante Intenso L'Or Rose (28 ml), un prodotto straordinario che offre una triplice azione drenante, rassodante e anticellulite; la Crema Idratante Rimpolpante Source de Roses (10 ml) arricchita con acido ialuronico, l'Olio Struccante Source de Roses e l'Acqua Floreale di Rosa Bio.

Prezzo: 19,90 euro

Un kit con le due Maschere viso con vinacce e mirtillo bio toscani per regalare luce e nutrimento: quella in argilla svolge un'azione detossinante-illuminante mentre la Maschera notte ha un effetto di cura profonda notturna. Il tutto è racchiuso nella trousse con cerniera Biofficina Toscana.

Prezzo: 10,56 euro

Pensierini di Natale per le maestre: HoroKit Monodose di Horomia

Questo kit custodisce 18 pratici mini formati di Profuma Bucato Horomia, ideali a casa, in viaggio, o per un regalo diverso dal solito.

Prezzo: 22,90 euro

Il set crema mani contiene dieci piacevoli fragranze: burro di karitè, legno di sandalo, arancia, cocco, tè verde, aloe, oliva, rosa, lavanda, camomilla. Gli estratti vegetali possono nutrire in profondità la pelle e donare alle mani un profumo fresco e naturale.

Prezzo: 16,71 euro

Idee originali per maestre (sotto stress)

Ammettiamolo: fare l'insegnante richiedere una bella dose di pazienza, empatia e calma. Ecco un paio di idee di Natale per le maestre che hanno bisogno di staccare la spina (e ricaricarsi in vista del nuovo anno).

Pensierini di Natale per le maestre: Scalp massager

Questo strumento da massaggio formato da venti piccole testine ha un effetto anti stress unico. I vantaggi? Migliora la circolazione grazie all'azione stimolante su cuoio capelluto e follicoli e stimola le endorfine durante il massaggio.

Prezzo: 9,99 euro

Chi non conosce questo strumento per il massaggio viso? Realizzato con pietra di giada 100% autentica, il jade roller favorisce il drenaggio linfatico, aiutando a ridurre il gonfiore e a tonificare la pelle. Questo strumento agevola l'assorbimento dei prodotti per la pelle, rendendola luminosa e rinvigorita e alleviando, allo stesso tempo, la tensione dei muscoli facciali.

Prezzo: 9,95 euro

Regali di Natale per insegnanti: quando il "pensiero" è di gruppo

Questo super kit da vera beauty lover contiene Devotion Lip Lacquer + Mini mascara + Travel Size da 10 milliltri.

Prezzo: 46,00 euro

Una pausa all’insegna del relax assoluto è d’obbligo. Smartbox propone tanti momenti di benessere da regalare, pensati su misura per restituire a corpo e mente le attenzioni che meritano. L'idea per chi vuole un pensiero personalizzato.

Prezzo cofanetto: 49,90 euro; validità: 3 anni e 3 mesi

Vuoi avere altri suggerimenti per i tuoi regali di Natale (non solo per le maestre)? Potresti trovare l'idea giusta leggendo questi articoli:

Tante idee beauty cool per Natale (tutte rigorosamente entro i 30 euro)

Candele profumate, le novità da collezionare (o da regalare)

Collezioni make up Natale 2023: le più belle e preziose per il trucco scintillante delle Feste

Credit ph: GettyImages, Pexels.com