Peeling chimico per il viso da fare a casa? Ecco i trattamenti migliori con gli ingredienti più sicuri ed efficaci per rinnovare la pelle

Chiunque sogna una pelle radiosa, levigata, senza discromie né imperfezioni e magari con le piccole rughe meno visibili. Un risultato che è possibile ottenere grazie al peeling chimico per il viso. Come funziona? Opera una esfoliazione grazie all'azione di alcuni principi attivi che sono in grado di aiutare la pelle a rinnovarsi.

Il principio attivo più diffuso è sicuramente l'acido glicolico, accanto all'acido lattico e ad altri alfa-idrossiacidi. Le ultime tecnologie hanno mostrato una pari efficacia anche da parte di alcuni enzimi estratti dalla frutta, in particolare dalla papaya, che sono più indicati per le pelli sensibili dato che non lasciano la pelle arrossata né irritata. Naturalmente la concentrazione di acidi nei peeling chimici home care è inferiore rispetto a quella dei trattamenti fatti dal medico estetico.

Questi elementi eliminano le cellule morte e appianano le rughe, contrastano le imperfezioni e rivelano un incarnato più luminoso, una grana della pelle più compatta e un colorito più uniforme.

Il peeling chimico da fare a casa deve essere applicato esclusivamente alla sera, per non incorrere nel rischio di una fotosensibilizzazione. Ricordatevi di usare sempre una crema con un fattore di protezione solare elevato durante il periodo del trattamento.

