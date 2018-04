Una doppia detersione per una pulizia in profondità: scoprite con noi perché scegliere il double cleansing

Andiamo sempre di corsa (perché il tempo è poco), ma quanto si tratta di detersione è meglio spendere qualche minuto in più.



Che detergere il proprio viso sia il primo e fondamentale step delle beauty routine è stato già detto molte volte.



In alcuni casi, però, questo step può diventare doppio: si chiama double cleansing, è una pratica che arriva dall’Estremo Oriente e ha già conquistato tutte le beauty addicted. Vi spieghiamo come funziona e perché può essere utile per la vostra pelle.

Double cleansing, come funziona



Lo dice il nome stesso: è una detersione che prevede un doppio passaggio. Il primo è rappresentato dall’uso di acqua micellare o di un detergente a base oleosa, prodotti utili per rimuovere il trucco e il sebo in eccesso, seguito poi da un detergente viso (crema o mousse) con risciacquo per rimuovere le impurità residue che rimangono sulla superficie della pelle.



Bisogna farlo tutti i giorni?



La risposta è «nì»: molto dipende dalle condizioni ambientali. «Per esempio, è necessario quando sei in città e devi combattere contro lo smog», consiglia Susanne Kaufmann, fondatrice dell’omonima linea skincare, che non rinuncia mai al double cleansing quando è in viaggio.

Questa “doppia detersione” può essere un’ ottima alleata della pelle per togliere il make up piuttosto pesante che avete indossato tutto il giorno: dopo è fondamentale pulire in profondità per evitare che trucco e sporcizia vadano a ostruire i pori causando fastidiose imperfezioni.

E' adatta anche alle pelli sensibili?



Basta scegliere il prodotto giusto: no a ingredienti chimici o aggressivi, per esempio. Date sempre un occhio all'INCI prima di scegliere il detergente. L’importante è non avvertire la sensazione di “pelle che tira”: il double cleansing deve essere un momento piacevole, non un fastidio.

Il consiglio in più: dopo la pulizia, non dimenticate di usare una crema idratante o un anti-age. Quando la pelle è perfettamente detersa, i principi attivi penetrano meglio e più in profondità garantendo la massima efficacia del prodotto.

I prodotti consigliati

Volete anche voi sperimentare la doppia pulizia? Ecco alcune "coppie vincenti" che abbiamo testato per voi.

Un prodotto cult per chi ama il double cleansing. Da una parte c'è un olio detergente solido, dall'altro una crema. Creato in collaborazione con Caroline Hirons, esperta di skincare, contiene vitamina E e olio di Camelia.

Primo step con il latte detergente a base di Camomilla, Salvia e Iperico. La detersione è svolta da tensioattivi zuccherini derivati da materie prime rinnovabili, completamente biodegradabili e perfettamente tollerati dalla pelle.

È una formulazione detergente in gel che include un mix botanico di erbe alpine note per il loro effetto levigante, purificante e anti-batterico.

Combina un’azione detergente a un’elevata tollerabilità cutanea. Lenisce la pelle irritata e dona un'immediata sensazione di freschezza.

Rimuove le impurità e le particelle inquinanti svolgendo un'azione anti-lucido. Contiene Acido Ialuronico e Olio di Mandorle Dolci.

Rispetta la fisiologia cutanea, garantendo una detersione profonda per tutti i tipi di pelle.

Ha una consistenza simile al miele e produce una schiuma delicata, senza l’aggiunta di acqua.

Questo cocktail di oli vegetali nutrienti 100% di origine naturale rimuove ogni tipo di trucco, anche quello waterproof.

Ha una texture sottile e vellutata che scivola sulla pelle per liberarla dalle impurità. Ideale per pelli da normali a miste.

Associando la gestualità coreana e il Carbone, noto per le sue proprietà purificanti, quest'olio offre comfort e luminosità. A contatto con l'acqua tiepida, la sua texture vellutata si trasforma in un'emulsione leggera, per una detersione delicata ma efficace.

Ha una texture gel fondente che si trasforma in un latte nutriente per struccare istantaneamente la pelle e detergerla in profondità, lasciandola purificata e idratata.







Ha una formula delicata adatta a tuti i tipi di pelle.

Questa lozione cristallina si trasforma in una mousse soffice e leggera per una detersione delicata. Senza sapone e con una base lavante ultra-delicata al 98% di origine naturale, rispetta l'equilibrio della pelle.

A contatto con l’acqua quest'olio detergente leggero si emulsiona per dissolvere e rimuovere le impurità. È arricchito con oli essenziali e botanici tra cui la Lavanda e l’Enotera che facilitano il processo di rigenerazione notturna.

Fresca, leggera e purificante, rimuove sebo e impurità grazie all'azione degli estratti di Calendula, Amamelide, Malva, Achillea e succo di Aloe.

Questo latte micellare offre una doppia detersione: in superficie elimina i residui di inquinamento, polveri e maquillage, mentre agisce in profondità togliendo gli eccessi di sudore, sebo e le cellule morte. A contatto con la pelle, la texture attiva in latte si trasforma in acqua per una doppia azione detergente.





Nel kit c'è la Silky Purifying Cleansing Cream, una crema dalla consistenza ricca, e il Silky Purifying Creamy Soap, un sapone cremoso dalla schiuma soffice e ricca. A questa doppia detersione si affianca anche un'azione esfoliante grazie al Silky Purifying Silk Pelling Powder.

Credit ph: Unsplash.com e Getty Images