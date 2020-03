Avete già pensato al regalo giusto per la Festa del papà? Grazia.it vi propone una selezione di profumi, prodotti per il grooming e trattamenti davvero speciali

Il 19 marzo si avvicina e siete ancora indecise su cosa regalare per la Festa del papà? Un regalo beauty può essere la soluzione giusta, con un'ampia possibilità tra profumi, prodotti per la rasatura e la cura della barba, fino ai trattamenti all'insegna del benessere. Da scegliere tenendo bene a mente i gusti e lo stile di vita del vostro papà ovviamente.

Se ama i profumi potete orientarvi sulle note legnose, verdi o speziate. I kit e i prodotti per il grooming hanno un irresistibile packaging che li rende perfetti anche come oggetti da esibire sulla mensola del bagno, tra stile minimal chic o rétro. E che ne dite, infine, di regalargli una pausa wellness per ricaricare le energie?

Abbiamo pensato a una selezione di idee regalo beauty che renderanno la Festa del papà davvero speciale, scopriamoli insieme.

Un omaggio alla tradizione della barberia partenopea, rendendo la rasatura un rituale di cui bisogna godersi ogni momento.

Un cofanetto contenente un gel da rasatura e un fluido idratante e lenitivo, un mix perfetto di ingredienti naturali e alta tecnologia.

Un'ode al grande scrittore attraverso l'esaltazione della nota del vetiver, brillante e cristallino.

Una linea danese dedicata alla bellezza maschile, caratterizzata da uno stile essenziale sia nel design che nella formula.

Atmosfere da film noir degli anni '40, una fragranza che vuole celebrare l'intramontabile tessuto sartoriale con note di galbano, sandalo, rosa, ambra e fava tonka.

Un balsamo lenitivo post-rasatura, con distillato di amamelide ed estratto di calendula, note per le loro proprietà calmanti e addolcenti.

Un profumo nostalgico, dalle note legnose, che richiama l'idea del candore e della purezza, con un accordo di caffè nel cuore.

Uno scrub con pomice, acido lattico e aloe vera dal packaging in latta rétro.

Una fragranza firmata da Alberto Morillas dedicata agli uomini strong e senza limiti, sempre aperti a nuove opportunità.

Per i papà più sportivi niente di meglio di una pausa relax in spa, dove rigenerarsi con un massaggio sportivo.

Credits Ph.: Unsplash