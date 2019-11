Una selezione di prodotti dall'allure vintage per una rasatura e un’idratazione impeccabile: scopriteli con noi

C'è chi adora una barba un po' incolta, chi il viso rasato e chi, infine, ha un vero e proprio culto per la barba (e i baffi) più lunghi, come la tendenza - ormai evergreen - ancora suggerisce.

Chi la indossa, sa però che nulla può essere lasciato al caso e che è fondamentale scegliere i migliori prodotti per coccolare la pelle e la barba e garantire uno styling impeccabile.

Ecco per voi ometti una selezione di balsami, oli, detergenti e accessori cool per curare la barba e per fare un lavoro ad arte.

Realizzato a mano, ha un diametro di 24 mm ed è l'accessorio essenziale per una rasatura perfetta. Le setole morbide aiutano a creare una schiuma ricca, soffice e compatta.

Elegante e funzionale, dal design armonico ed ergonomico, è l'accessorio del momento.

Contiene olio di argan, jojoba e macadamia. Inoltre, è aromatizzato con oli essenziali di menta piperita e pino, che hanno proprietà antisettiche, antimicrobiche, lenitive e tonificanti.

Come usarlo: erogate qualche goccia (da 4 a 12) di olio nel palmo della mano e applicate delicatamente su barba e/o baffi. Distribuite il prodotto e massaggiate a fondo.

Formulato con ingredienti naturali, questo balsamo contiene burro di Karitè, olio di Cocco e Vitamina E che leniscono e rivitalizzano sia la pelle sia la barba.

Perfetto sia per barba sia per capelli, è pratico e facile da usare per creare sfumature a zero.

Prodotto ideale per modellare i baffi, ha un'elevata concentrazione di cera d'api, burro di Karitè e cera di Candelilla.

Olio secco, da applicare prima dell’asciugatura ma anche dopo, contiene olio di Macadamia e di Jojoba (idratanti), olio di Camelia (rinforzante) e olio di Argan (antiossidante e rigenerante).

Emulsione leggera e avvolgente, idrata la pelle e rigenera la barba durante il riposo notturno.

Ottimo esfoliante, stimola la circolazione e fornisce ossigeno e sostanze nutritive alla cute, rilasciando una particolare profumazione pungente ma delicata. Applicate una piccola quantità di prodotto sulla barba umida, massaggiate delicatamente e risciacquate.

Realizzato con ingredienti naturali (burro di karité, cocco, avocado, cera d'api e vitamina E), idrata a fondo pelle e barba.

Credit ph: Pexels.com