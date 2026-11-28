Doppia detersione corpo: il nuovo trend beauty che fa discutere i dermatologi
Sempre più persone cercano come fare il cosiddetto double cleansing corpo direttamente sotto la doccia, spinte da video ipnotici di everything shower e routine serali apparentemente impeccabili. Dietro quell'estetica da spa casalinga, però, resta un dubbio molto concreto: tutta questa schiuma serve davvero alla pelle o solo al marketing?
I dermatologi sono cauti e ricordano anche che lavare il corpo due volte con il sapone può impoverire il film lipidico, alterare il pH acido e disturbare il microbioma cutaneo. Perciò si rischiano più secchezza, prurito ed eczema che benefici reali.
Cos'è la doppia detersione del corpo e da dove arriva
Quando si parla di doppia detersione del corpo, si intende lavare la pelle due volte nello stesso momento. Spesso si usa prima un olio doccia o un detergente oleoso, poi un body wash acquoso più schiumogeno. In alternativa alcune persone usano semplicemente lo stesso bagnoschiuma due volte di fila.
L'idea nasce dalla skincare coreana: sul viso il double cleansing prevede un primo passaggio oleoso per sciogliere trucco e protezione solare resistente, seguito da un detergente delicato a base d'acqua. Su TikTok il concetto è sceso dal collo in giù e si è trasformato nel double cleansing doccia, protagonista di video con bottiglie ovunque e rituali lunghissimi.
La grande differenza è che il viso è spesso coperto da make-up, smog e filtri solari densi, mentre sul corpo, nella vita quotidiana, di solito c'è molto meno "carico". E molti in Italia fanno già più passaggi d'acqua fra doccia e bidet: aggiungere sistematicamente una seconda insaponata non è sempre la scelta più gentile per la pelle.
Quando il double cleansing corpo può avere senso
Detto ciò, un extra step non è sempre follia. Molti dermatologi concordano che la doppia detersione coreana corpo può essere utile in situazioni specifiche: giornate al mare con molta protezione solare resistente all'acqua, strati generosi di autoabbronzante o oli corpo molto densi e occlusivi.
Anche dopo allenamenti intensi, sport all'aperto o lavori che espongono a polvere, grasso o inquinanti, un primo passaggio con un olio doccia delicato può aiutare a sciogliere lo sporco lipidico. Poi si può usare un detergente acquoso leggero per rimuovere residui e sudore.
La chiave, però, è non trasformare questa eccezione in regola. Gli esperti suggeriscono di concentrare il primo step solo sulle zone davvero "cariche" di prodotto - gambe, braccia, torace - e usare per tutto il corpo un solo body wash syndet molto delicato. Frequenza consigliata: nei giorni "speciali", non ogni sera dopo l'ufficio.
I rischi di lavarsi il corpo due volte e la routine più sensata
Secondo l'Institute of Dermatologists, lavare spesso il corpo due volte con detergenti schiumogeni può rimuovere troppi lipidi protettivi, alzare il pH cutaneo e indebolire il microbioma. Si tratta della comunità di batteri "buoni" che difende la pelle da irritazioni e infezioni.
Il risultato non è una pelle "più pulita", ma più vulnerabile. Tira appena fuori dalla doccia, si arrossa facilmente, prude, tende a screpolarsi e chi soffre di dermatite atopica o eczema vede spesso peggioramenti, soprattutto in inverno o in case molto riscaldate.
Per questo molti dermatologi puntano su una routine minimalista: docce brevi con acqua tiepida, poco prodotto, sapone solo dove serve davvero (ascelle, inguine, piedi) e un buon idratante entro pochi minuti dall'asciugatura. Ingredienti amici della barriera sono glicerina, ceramidi, pantenolo, piccole percentuali di urea per la pelle secca.
Ha senso investire tempo e soldi in una seconda insaponata quotidiana se poi si salta sempre la crema? Probabilmente no. Un solo detergente ben formulato basta nella maggior parte dei casi e riduce anche consumo di acqua, plastica e prodotto. La doppia detersione corpo può restare un piccolo rituale di self-care, da usare con criterio, non un nuovo obbligo imposto dall'algoritmo.
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