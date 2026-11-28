Tra report italiani e video virali, la doppia detersione del corpo è il nuovo rituale doccia. Ma cosa succede davvero alla barriera cutanea quando insaponiamo il corpo due volte di fila?

Sempre più persone cercano come fare il cosiddetto double cleansing corpo direttamente sotto la doccia, spinte da video ipnotici di everything shower e routine serali apparentemente impeccabili. Dietro quell'estetica da spa casalinga, però, resta un dubbio molto concreto: tutta questa schiuma serve davvero alla pelle o solo al marketing?

I dermatologi sono cauti e ricordano anche che lavare il corpo due volte con il sapone può impoverire il film lipidico, alterare il pH acido e disturbare il microbioma cutaneo. Perciò si rischiano più secchezza, prurito ed eczema che benefici reali.

Cos'è la doppia detersione del corpo e da dove arriva

Quando si parla di doppia detersione del corpo, si intende lavare la pelle due volte nello stesso momento. Spesso si usa prima un olio doccia o un detergente oleoso, poi un body wash acquoso più schiumogeno. In alternativa alcune persone usano semplicemente lo stesso bagnoschiuma due volte di fila.

L'idea nasce dalla skincare coreana: sul viso il double cleansing prevede un primo passaggio oleoso per sciogliere trucco e protezione solare resistente, seguito da un detergente delicato a base d'acqua. Su TikTok il concetto è sceso dal collo in giù e si è trasformato nel double cleansing doccia, protagonista di video con bottiglie ovunque e rituali lunghissimi.

La grande differenza è che il viso è spesso coperto da make-up, smog e filtri solari densi, mentre sul corpo, nella vita quotidiana, di solito c'è molto meno "carico". E molti in Italia fanno già più passaggi d'acqua fra doccia e bidet: aggiungere sistematicamente una seconda insaponata non è sempre la scelta più gentile per la pelle.

Quando il double cleansing corpo può avere senso

Detto ciò, un extra step non è sempre follia. Molti dermatologi concordano che la doppia detersione coreana corpo può essere utile in situazioni specifiche: giornate al mare con molta protezione solare resistente all'acqua, strati generosi di autoabbronzante o oli corpo molto densi e occlusivi.

Anche dopo allenamenti intensi, sport all'aperto o lavori che espongono a polvere, grasso o inquinanti, un primo passaggio con un olio doccia delicato può aiutare a sciogliere lo sporco lipidico. Poi si può usare un detergente acquoso leggero per rimuovere residui e sudore.

La chiave, però, è non trasformare questa eccezione in regola. Gli esperti suggeriscono di concentrare il primo step solo sulle zone davvero "cariche" di prodotto - gambe, braccia, torace - e usare per tutto il corpo un solo body wash syndet molto delicato. Frequenza consigliata: nei giorni "speciali", non ogni sera dopo l'ufficio.

I rischi di lavarsi il corpo due volte e la routine più sensata

Secondo l'Institute of Dermatologists, lavare spesso il corpo due volte con detergenti schiumogeni può rimuovere troppi lipidi protettivi, alzare il pH cutaneo e indebolire il microbioma. Si tratta della comunità di batteri "buoni" che difende la pelle da irritazioni e infezioni.

Il risultato non è una pelle "più pulita", ma più vulnerabile. Tira appena fuori dalla doccia, si arrossa facilmente, prude, tende a screpolarsi e chi soffre di dermatite atopica o eczema vede spesso peggioramenti, soprattutto in inverno o in case molto riscaldate.

Per questo molti dermatologi puntano su una routine minimalista: docce brevi con acqua tiepida, poco prodotto, sapone solo dove serve davvero (ascelle, inguine, piedi) e un buon idratante entro pochi minuti dall'asciugatura. Ingredienti amici della barriera sono glicerina, ceramidi, pantenolo, piccole percentuali di urea per la pelle secca.

Ha senso investire tempo e soldi in una seconda insaponata quotidiana se poi si salta sempre la crema? Probabilmente no. Un solo detergente ben formulato basta nella maggior parte dei casi e riduce anche consumo di acqua, plastica e prodotto. La doppia detersione corpo può restare un piccolo rituale di self-care, da usare con criterio, non un nuovo obbligo imposto dall'algoritmo.