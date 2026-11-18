Avete appena riacceso il riscaldamento e la pelle ha iniziato a tirare, prudere e arrossarsi? Non è una vostra impressione: l’aria calda e secca può mettere seriamente in crisi la barriera cutanea.

Nel giro di pochi giorni, tra fine ottobre e novembre, i termosifoni tornano a lavorare a pieno regime. Fuori fa freddo, dentro l’aria si scalda, ma si secca. E la pelle lo sente subito. Secondo diversi dermatologi, i sistemi di riscaldamento e condizionamento sono tra le principali cause ambientali di pelle secca in inverno, perché riducono l’umidità relativa degli ambienti e accelerano la perdita d’acqua dall’epidermide.

Risultato? Anche con la vostra solita crema, il viso sembra spento, tira dopo la doccia, compaiono pellicine sulle guance e le mani si screpolano. E sì, può succedere anche a chi ha la pelle grassa. In questo articolo vi spieghiamo perché il riscaldamento secca la pelle, come riconoscere i campanelli d’allarme e quali gesti concreti mettere in pratica subito, senza rinunciare al comfort di casa calda.

Perché il riscaldamento secca la pelle

Quando scaldate l’aria di una stanza, l’umidità relativa scende. Secondo un manuale informativo dell’Azienda USL di Bologna, il livello di comfort negli ambienti chiusi si colloca tra il 40 e il 60% di umidità. Con il riscaldamento acceso per ore, soprattutto in città ben isolate, si può scendere facilmente sotto il 30%.

Più l’aria è secca, più velocemente l’acqua contenuta nello strato superficiale della pelle evapora. La barriera cutanea - quel sottile film di cellule e lipidi che funziona come un muro di mattoni e malta - si impoverisce, diventa meno compatta e lascia passare più irritanti.

Freddo e vento all’esterno completano il quadro: passando continuamente da strade gelide a uffici surriscaldati, il microclima della pelle viene sballottato e la capacità naturale di trattenere acqua si riduce, anche se continuate a usare gli stessi prodotti dell’estate.

Pelle secca, disidratata o grassa: chi rischia di più

La pelle secca di natura produce pochi lipidi: manca proprio la "parte grassa" del muro. La pelle disidratata, invece, ha poca acqua, ma può essere normale o persino lucida. Con l’aria calda dei termosifoni qualsiasi tipo di pelle tende a disidratarsi: succede che continui a produrre sebo, ma perda velocemente acqua. Ecco perché si può avere una pelle grassa ma che tira, con zone lucide e pellicine insieme.

I segnali che la vostra pelle soffre il riscaldamento

I primi giorni con il riscaldamento acceso sono un test perfetto. Se la mattina vi svegliate con il viso che tira, o il fondotinta segna le linee più del solito, qualcosa è cambiato. Se dopo la doccia sentite pizzicore o bruciore, è probabile che l’aria secca stia già stressando la barriera cutanea.

Altri segnali tipici della pelle disidratata da riscaldamento sono:

sensazione di pelle che "tira" durante la giornata;

ruvidità al tatto, soprattutto su guance e fronte;

piccole squame o pellicine intorno a naso e bocca;

prurito leggero, pizzicore, arrossamenti a chiazze;

micro-tagli su mani e labbra, a volte anche con piccole fissurazioni.

Le zone più a rischio tra termosifoni e vento

Viso, mani, labbra e gambe sono in genere le prime vittime. Le mani vengono lavate spesso, entrano in contatto con detergenti e poi restano vicino alla tastiera o al termosifone. Le labbra non hanno ghiandole sebacee: l’aria calda le secca rapidamente, soprattutto se vi capita di inumidirle con la lingua. Anche le gambe, coperte da collant e pantaloni, possono diventare molto secche e pruriginose.

Cosa fare subito quando il riscaldamento secca la pelle

Regolate l’ambiente: temperatura e umidità

Non serve spegnere i termosifoni, ma usarli con più consapevolezza. Tenere la temperatura intorno ai 19-20 °C aiuta a non "bruciare" l’aria. Secondo l’Azienda USL di Bologna, un’umidità relativa tra il 40 e il 60% è l’ideale non solo per il comfort respiratorio, ma anche per pelle e mucose. Per mantenerla potete usare un umidificatore, ricordandovi di pulirlo e cambiare l’acqua regolarmente. In alternativa, funzionano anche semplici vaschette d’acqua sui radiatori, da abbinare a un ricambio d’aria di pochi minuti al giorno.

Doccia tiepida e detergenti delicati

L’istinto, quando fuori fa freddo, è fare docce bollenti e restare a lungo sotto il getto. Purtroppo l’acqua molto calda scioglie i lipidi del film idrolipidico e accentua la secchezza. Meglio preferire acqua tiepida, docce brevi e detergenti delicati, poco schiumogeni e senza profumi intensi se avete già rossori. Anche sul viso, scegliete prodotti cremosi o oleosi che non lascino la pelle che "tira" appena asciugata.

La crema giusta, al momento giusto

Con il riscaldamento acceso meglio usare creme più ricche. Cercate umettanti come glicerina e acido ialuronico uniti a lipidi protettivi, ad esempio ceramidi o burro di karité. Applicate su pelle ancora umida; se è grassa ma disidratata scegliete sieri leggeri e solo un velo di crema non comedogena sulle zone che tirano.