Il quiet luxury secondo Gwyneth Paltrow? Rigoroso ma con un twist! Bastano un tocco bordeaux ai piedi e una giacca in pelle lucida per trasformare un completo grigio impeccabile in un look metropolitano con carattere

Sofisticato, versatile e classy, il grigio è sempre un’ottima idea se si cerca una mise raffinata. A volte però rischia di risultare un po' "piatto", specialmente se sfoggiato in total look. Qual è il segreto per dargli profondità senza appesantirlo? Ce lo svela Gwyneth Paltrow, regina di stile over 50.

L’attrice, immortalata qualche giorno fa per le strade di New York con un completo grigio composto da maglia morbida a dolcevita e pantaloni ampi in coordinato, accende la nuance di grigio mélange con un tono caldo e profondo come il burgundy delle iconiche pumps Sofia firmate Gianvito Rossi.

A dare un tocco grintoso all’insieme ci pensa la giacca in pelle nera lucida firmata Michael Kors Collection. L’effetto glossy crea un contrasto favoloso con il tessuto dei pantaloni e regala carattere all’outfit.

Ecco i pezzi giusti per replicarlo in 3,2,1!

Maglia dolcevita, ZARA

Credits: zara.com

Pantaloni grigi a vita alta, ZARA

Credits: zara.com

Pumps Sofia, GIANVITO ROSSI

Credits: gianvitorossi.com

Trench corto in pelle lucida, MICHAEL KORS COLLECTION

Credits: michaelkors.it