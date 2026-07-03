Come sopravvivere all'afa e alle temperature bollenti di questi giorni? Con i migliori prodotti rinfrescanti effetto ice per viso e corpo. Scopri i migliori con noi

Vi capiamo eccome. In questo momento, è facile lasciarsi scivolare via con la mente: una spiaggia infinita che si perde all’orizzonte, il sole morbido sulla pelle, la brezza salmastra che accarezza il viso e il suono delle onde che scandisce pensieri lenti e leggeri, mentre in mano brilla un drink ghiacciato. Oppure una villa immersa nel verde, silenziosa e luminosa, dove la piscina riflette il cielo e ogni tensione sembra sciogliersi, una dopo l’altra. E poi, improvvisa, la realtà: città rovente, asfalto che ribolle, aria ferma e pesante, e un caldo che non concede tregua. L’estate resta meravigliosa, certo, ma quando l’afa diventa protagonista anche i gesti più semplici iniziano a pesare un po’ di più. E allora, come si attraversano queste giornate sospese tra desiderio di fuga e routine, quando le vacanze sono ancora lontane e il fresco sembra un lusso lontano? La risposta è più vicina di quanto sembri: si nasconde nei dettagli, nei rituali quotidiani, in quei piccoli momenti capaci di restituire leggerezza immediata. Ed è proprio qui che entrano in gioco loro: i prodotti rinfrescanti, veri alleati sensoriali che trasformano la skincare in una parentesi di sollievo, capace di riportare freschezza, comfort e un attimo di respiro anche nelle giornate più incandescenti.

Come sopravvivere alla calura estiva con i prodotti rinfrescanti

I prodotti rinfrescanti sono degli autentici alleati di bellezza e comfort grazie alle texture leggere, alle profumazioni vivaci, e alle formule che donano un immediato effetto cooling, piacevole e rigenerante come un cubetto di ghiaccio sulla pelle accaldata. Sono pensati non solo per dare sollievo al corpo, ma anche per offrire una vera e propria pausa mentale, una boccata d’aria fresca nella frenesia estiva. Abbiamo selezionato per voi una serie di proposte beauty perfette per contrastare il caldo, da tenere sempre a portata di mano per trasformare anche la giornata più torrida in un momento di piacere. Perché se non si può ancora partire, almeno possiamo coccolarci un po’.

I migliori prodotti rinfrescanti effetto ghiaccio da provare

Mist viso energizzante riattivante F2O Beauty

Contiene acqua di calendula e di fiordaliso dalle proprietà lenitive, calmanti e ricostituenti. Vaporizzato sul viso dà una sensazione di freschezza e relax.

Con acido ialuronico e lattato di mentile, idrata e rinfresca subito. Texture leggera, zero residui, perfetto anche sopra il make-up. Su QVC.

Mist rinfrescante e ultra-idratante, dona una piacevole sensazione di freschezza, aiutando a contrastare secchezza e incarnato spento. Grazie a PDRN di Salmone, Acido Ialuronico e Collagene, contribuisce a mantenere la pelle elastica, luminosa e visibilmente rimpolpata. Può essere utilizzata durante tutta la giornata, anche sopra il makeup, per reidratare e ravvivare il viso in pochi secondi.

Infuse di lattato di menta, questi cerotti idratanti forniscono una sensazione tonificante per ridurre il gonfiore e le occhiaie. Dermatologicamente e vegani, forniscono un'idratazione istantanea e lenitiva.

Arricchita con acqua purificata e fiore di loto sacro, questa schiuma detergente viso deterge efficacemente lasciando la pelle idratata.

Dona immediato sollievo e favorisce il mantenimento dell’idratazione cutanea.

Rinfresca la pelle, affina i pori e migliora l'aspetto cutaneo. Ha una fragranza fresca e piacevole.

Contiene più del 95% degli ingredienti di origine naturale ed è arricchita con Acqua Distillata di Rosa Damascena per rivitalizzare e donare confort alla pelle. Testata dermatologicamente, è perfetta per qualsiasi momento della giornata: si può vaporizzare come un tonico, agisce come primer o fissativo del make-up, e rinfresca la pelle avvolgendola in una fresca profumazione di rosa.

Contiene attivi naturali come sali di magnesio, rivitalizzanti e rilassanti; menta e zenzero dalla freschezza immediata; estratti di ippocastano, amamelide, pungitopo e cipresso che facilitano la circolazione sanguigna e attenuano la sensazione di gambe pesanti; infine, alga Porphyridium cruentum dall’effetto lenitivo.

Questo autoabbronzante per il viso spray a base di una miscela idratante di attivi ed estratti vegetali regala un'esperienza lenitiva e rinfrescante a ogni applicazione. Con DHA naturale, ingredienti attivi per la cura della pelle come acido ialuronico, olio di jojoba e acqua di rose, è ottimo per lenire e nutrire la pelle e donare un’abbronzatura naturale.



L'eucalipto bio toscano, in forma di idrolato, e il mentolo hanno effetto drenante, defaticante e rinfrescante sulle gambe.

Formulata con Caviar Hydroessence e Micro Nutrienti del Caviale per apportare i benefici del Caviale Svizzero alla pelle, offre un’esperienza skincare rinfrescante unica nel suo genere grazie alle micro- goccioline di olio in base acquosa che riescono a prevenire la perdita di acqua transepidermica.

La formulazione con Menta e Aloe Vera, ad azione rinfrescante, lascia la pelle fresca e morbida, attenuando il senso di calore.

Prodotto anti-cellulite, detossina, drena, rassoda e stimola la circolazione sanguigna grazie alla presenza dei Fito-Estratti selezionati associati alla Caffeina, Canfora e Eucaliptus che integrano la Formula Tri-Molecolare® con risultati rapidi e visibili su cuscinetti adiposi e cellulite. Il mentolo, inoltre, tonifica e stimola la circolazione sanguigna nella zona interessata, agisce sull’ossigenazione dei tessuti garantendo ottimi risultati nel drenaggio dei liquidi. Grazie alla sua potente azione “effetto ghiaccio”, contrasta la buccia d’arancia e la cellulite e svolge un’azione efficace contro le gambe pesanti grazie ai suoi principi attivi circolatori.

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