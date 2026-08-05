Il tessuto jolly che salva giardino e balcone dai disastri — il trucco copiato dagli imbianchini
balconi e terrazzi Appoggiate vasi, terriccio e piante sul telo. La terra che scappa finisce tutta lì e non tra le fughe delle piastrelle. 3) Pulizia di aiuole e bordure Quando estirpate erbacce o cambiate le piante stagionali, fate cadere tutto sul telo. Riducete al minimo il tempo passato a inginocchio a raccogliere pezzettini. 4) Raccolta foglie in autunno Invece di riempire dieci sacchi, rastrellate le foglie direttamente sul telo. Quando è pieno lo portate al punto di raccolta o alla compostiera. 5) Protezione del bagagliaio Dovete trasportare sacchi di terra, corteccia o potature? Stendete il telo nel baule: a casa lo scuotete e l’auto resta pulita. Molti teloni da giardino sono pensati proprio anche per questo uso. 6) Copertura di mobili da esterno e legna Nelle mezze stagioni, il telo diventa copertura veloce per sedie, tavoli, biciclette o cataste di legna, proteggendoli da pioggia leggera e sporco. 7) Lavori di pittura e fai-da-te all’aperto Lo stesso telo torna utilissimo quando imbiancate un muro del garage o riverniciate una panca, proteggendo pavimenti e prati da schizzi di vernice. Come scegliere (e dove comprare) il telo giusto Per un balcone o un piccolo terrazzo basta un formato intorno a 1,5×2 metri. In un giardino medio risulta più comodo un 3×2 metri; chi ha grandi siepi o alberi può valutare formati ancora più importanti, anche unendo due teli affiancati. Occhio alla grammatura: per i teloni plastici da giardino i produttori indicano spesso valori come 140 o 210 g/m². Più il numero è alto, più il telo è robusto e resistente a strappi e raggi UV. Un modello da circa 140 g/m² con quattro occhielli rinforzati agli angoli è già più che sufficiente per l’uso hobbistico. I prodotti più pesanti, con maniglie in tessuto cucite, reggono carichi maggiori e durano più anni. Sul materiale potete ragionare così: il tessuto di cotone o canvas è ideale se vi interessa la riutilizzabilità e una scelta più “green”. I teloni in polietilene sono imbattibili come impermeabilità e resistenza allo sporco umido, ma vanno trattati con cura e non lasciati consumare in giardino. Per i prezzi, l’ordine di grandezza è amico del portafoglio: teli da circa 2 m² partono da 6-7 euro, quelli da 3×2 metri con una buona grammatura stanno spesso sotto i 10 euro. Li trovate in ferramenta, nei grandi brico, nei garden center e su e-commerce specializzati in prodotti per prato e orto. Se volete provare il sistema prima di comprare un telo dedicato, potete iniziare con una vecchia lenzuola di cotone o un copritutto domestico. Non avranno maniglie né saranno impermeabili, ma sono perfetti per capire quanto tempo si guadagna quando, finito il lavoro, basta chiudere un telo e portare via in un attimo tutto il disordine del vostro giardino.Bastano dieci minuti di potatura per trasformare prato e terrazzo in un campo di battaglia: rametti, foglie, zolle di terra sul pavimento, vasi rovesciati. E la pulizia spesso dura più del lavoro di giardinaggio vero e proprio. C’è però un trucco che molti giardinieri esperti usano da anni: un semplice telo in tessuto, da stendere a terra prima di iniziare, che raccoglie tutto lo sporco e vi evita i “grandi disastri” in giardino. Costa poco, dura a lungo e, se lo scegliete bene, è anche più gentile con l’ambiente. Cos’è il telo raccolta in tessuto e perché viene dal mondo della pittura Il telo raccolta giardinaggio è, in pratica, un grande telo robusto da stendere a terra per raccogliere sfalci, foglie, erba tagliata, terriccio e piccoli rifiuti verdi. Spesso ha occhielli o maniglie agli angoli, così potete trascinarlo o sollevarlo pieno senza strapparlo. L’idea arriva dai teli copritutto usati da imbianchini e muratori per proteggere pavimenti e mobili. In ferramenta li trovate sia in tessuto di cotone o canvas, sia in materiale plastico più tecnico. Quelli in tessuto naturale sono riutilizzabili per anni e, alla fine della loro vita, risultano biodegradabili, a differenza di molti teloni economici in plastica sottile. I vantaggi rispetto a sacchi, teloni di plastica e vecchi asciugamani Il primo vantaggio è lo spazio. Un telo da giardino di 3×2 metri copre un’area enorme rispetto a un sacco nero o a una carriola. Potete lavorare direttamente “sopra” il telo: potate, sradicate erbacce, rinvasate, e tutto cade lì. A fine lavoro piegate gli angoli verso il centro e in un solo viaggio portate gli sfalci al bidone o alla compostiera. C’è poi la questione ambientale. Molti teloni super economici sono in plastica molto sottile: con sole e usura si sbriciolano, rilasciando microplastiche nel terreno. Vari articoli di Greenstyle, parlando di teli pacciamanti, ricordano proprio questo problema. Per questo la normativa europea EN 17033 sui film biodegradabili per pacciamatura chiede che i materiali si degradino senza lasciare residui plastici persistenti. Scegliere un telo in tessuto di cotone o un telone in materiale plastico spesso e durevole è un piccolo gesto nella stessa direzione. Infine, la praticità. Un telo con maniglie o occhielli rinforzati è molto più comodo da trascinare di un sacco rigido. Il tessuto, soprattutto se in canvas, è meno scivoloso dei film plastici lisci: lo calpestate mentre lavorate senza la sensazione di “pattinare”. Sette usi furbi per evitare i grandi disastri in giardino Un solo telo raccolta in tessuto vi salva in molte situazioni: 1) Potature di siepi e alberi Stendetelo sotto la siepe o la chioma: rami, foglie e frutti cadono lì, non sul prato. Finito il lavoro, tirate il telo come una slitta. 2) Rinvaso di piante su
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