Dall'esfoliazione all'idratazione, passando per la protezione solare: tutti gli step della perfetta routine bodycare estiva.

Con l'arrivo dell'estate, la skincare non riguarda più soltanto il viso. La pelle del corpo è infatti maggiormente esposta a sole, salsedine, cloro e alte temperature, fattori che possono comprometterne idratazione, elasticità e luminosità. Per questo motivo, seguire una routine bodycare completa diventa essenziale per mantenere la pelle morbida, uniforme e dall'aspetto sano durante tutta la stagione. Bastano pochi gesti mirati e prodotti formulati per le esigenze estive per trasformare la cura del corpo in un rituale quotidiano piacevole e rigenerante.

Gli step essenziali della bodycare estiva

Il primo passo per valorizzare la pelle durante i mesi più caldi è l'esfoliazione. Eliminare regolarmente le cellule morte aiuta a rendere la superficie cutanea più liscia e luminosa, favorendo anche un'abbronzatura più uniforme. Gli scrub delicati a base di zucchero, sale marino o attivi esfolianti leggeri sono perfetti per preparare la pelle ai trattamenti successivi senza risultare aggressivi.

Dopo la doccia, l'idratazione diventa il gesto fondamentale della routine. Con il caldo si tende spesso a preferire texture leggere e a rapido assorbimento, come gel e lozioni fluide, che regalano comfort immediato senza lasciare residui sulla pelle. Ingredienti come aloe vera, acido ialuronico, glicerina e acqua di cocco aiutano a contrastare la disidratazione causata dall'esposizione al sole e dalle temperature elevate, contribuendo a mantenere la pelle fresca e morbida per tutta la giornata.

Un altro passaggio imprescindibile è la protezione solare. Anche quando si trascorre poco tempo all'aperto, i raggi UV continuano ad agire sulla pelle accelerando i processi di invecchiamento cutaneo e aumentando il rischio di macchie. Applicare quotidianamente un prodotto con SPF adeguato sul corpo è quindi una delle abitudini più importanti per preservare salute e bellezza della pelle nel lungo periodo.

La sera, dopo una giornata trascorsa al mare o in piscina, la routine può essere completata con prodotti doposole ricchi di ingredienti lenitivi e rinfrescanti. Queste formule aiutano a riequilibrare la pelle stressata dall'esposizione solare, donando una piacevole sensazione di sollievo e contribuendo a mantenere l'abbronzatura luminosa e uniforme più a lungo.

Prendersi cura del corpo durante l'estate non significa soltanto preparare la pelle alla prova costume, ma dedicare attenzione al suo benessere quotidiano. Una routine semplice ma costante permette infatti di affrontare la stagione con una pelle più sana, luminosa e piacevole al tatto, valorizzando al meglio il naturale splendore estivo.