Per rimuovere correttamente il make-up su viso e occhi con delicatezza ed efficacia allo stesso tempo, meglio affidarsi a un burro struccante. Il perché lo scoprirete leggendo il nostro articolo

Rimuovere il make-up senza lasciare residui detergendo in profondità viso e occhi è uno step importante della beauty routine; solo in questo modo è infatti possibile mantenere una pelle più luminosa e fresca, e pronta ad assorbire tutto quello che il trattamento successivo può regalare in termini di compattezza e idratazione. Però...quante di noi rispettano rigorosamente questo passaggio nella propria quotidianità? A tutte sarà capitato di lavare il viso con un po' di acqua, passare distrattamente una salvietta e il giorno dopo ritrovarsi con il trucco ancora tutto lì su occhi e viso. Tuttavia, soprattutto se siamo abituate a usare un trucco waterproof, la detersione diventa ancora più importante e quei dieci minuti la sera possono davvero fare la differenza evitando problemi di pori ostruiti, secchezza e impurità. Meglio agire in anticipo scegliendo uno dei make-up remover più efficaci e anche multitasking: il burro struccante.

Perché scegliere un burro struccante?

Oli e burri struccanti hanno un vantaggio non da poco: in un solo gesto eliminano qualsiasi traccia di trucco, soprattutto quando abbinati a un detergente. Si chiama double cleansing, una detersione che prevede un doppio passaggio. Il primo è rappresentato dall’uso di acqua micellare o di un detergente a base oleosa, perfetti per rimuovere il sebo in eccesso, seguito poi da un detergente viso (in crema o mousse) con risciacquo per rimuovere le impurità residue che rimangono sulla superficie della pelle. Il burro struccante, quindi, è il primo step della pulizia viso quotidiana.

Come usare il burro struccante

Partite dagli occhi massaggiando le palpebre con movimenti circolari delicati. Attenzione alle ciglia: qui il movimento deve essere ancora più delicato. Sul resto del viso passate il prodotto sempre con movimenti circolatori. Potete usare soltanto le dita oppure, dopo la doppia detersione, un panno in microfibra che elimina tutti i residui garantendo una detersione perfetta.

Burro struccante: i migliori prodotti

Se non avete ancora provato un burro struccante, è il momento di lasciare da parte i dubbi e fare almeno un tentativo per vedere se è il detergente giusto (spoiler: una volta provato, non ne potrete fare più a meno anche perché dimezza i tempi necessari per il demaquillage!). Ecco qualche proposta testata per voi.

A contatto con la pelle si trasforma in olio per rimuovere tutte le impurità.

La texture di questo balsamo si fonde istantaneamente sulla pelle per eliminare il make-up più resistente. È adatto a tutti i tipi di pelle.

Lascia la pelle morbida e, oltre a rimuovere il make-up, elimina anche le particelle inquinanti idratando e svolgendo un'azione lenitiva.

Contiene olio di Rosa canina selvatica, Geranio, Canapa e olio di Rosmarino per idratare e decongestionare la pelle. Leggermente esfoliante, toglie il make-up e idrata allo stesso tempo.

Con Olio di Girasole e Jojoba, Vitamine C ed E, strucca e deterge la pelle delicatamente, regalandole luminosa morbidezza, energia e vitalità.

Un prodotto cult per chi ama il double cleansing. Da una parte c'è un olio detergente solido, dall'altro una crema. Creato in collaborazione con Caroline Hirons, esperta di skincare, contiene vitamina E e olio di Camelia.

La texture burrosa crea una sensazione piacevole quando si massaggia sulla pelle, permettendo di eliminare il make-up più resistente e lasciando la pelle perfettamente pulita. L’estratto di tè verde è un noto antiossidante che aiuta a schiarire lenendo e calmando la pelle. La malachite minerale dona a Clean Genie il suo colore verde e fresco, mentre l’estratto di fiori di ciliegio ammorbidisce e ristora la pelle.

Rimuove trucco, sporcizia e residui in modo rapido, semplice e a fondo. Durante l’utilizzo la crema si trasforma in un olio lussuoso e setoso. Va rimosso con acqua o con una salvietta. Per tutti i tipi di pelle.

Questo burro detergente struccante alla Carota dona una sensazione intensa di benessere, lasciando la pelle morbida e pulita anche al mattino seguente.

Credit ph: Pexels.com, Mondadoriphoto