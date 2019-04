Amanti del trucco waterproof e a lunga tenuta? Ecco gli struccanti viso e occhi davvero potenti, capaci di rimuovere al meglio ogni tipo di makeup



Rimuovere il trucco e detergere in profondità viso e occhi è un gesto quotidiano fondamentale per mantenere la pelle fresca, giovane e luminosa più a lungo.



Non detergere bene la pelle, infatti, a lungo andare può provocare l'otturazione dei pori e la comparsa di secchezza e impurità.



Dopo un'intera giornata passata indossando makeup è necessario struccare la pelle con prodotti specifici, in grado di rimuovere qualsiasi tipo di trucco, anche quello più ostinato e waterproof.

Come rimuovere il trucco Waterproof o a lunga durata?

Il segreto per rimuovere il trucco più ostinato è scegliere formule a base di ingredienti oleosi, che sappiano sciogliere in modo efficace anche il makeup resistente all'acqua. Per il trucco occhi waterproof scegliete uno struccante bifasico: si tratta di in mix di due liquidi costituiti da molecole acquose e oleiche che una volta miscelati riescono a sciolgliere in modo veloce e poco aggressivo il makeup. Per la pelle del viso invece, via libera a oli e burri naturali che si fondono con l'incarnato per pulirlo senza seccare la pelle.



Proseguite con la lettura e scoprite i migliori struccanti per rimuovere il makeup a lunghissima durata selezionati per voi da Grazia.it.

Una composizione bifasica acquosa e oleosa 100% naturale e biologica per struccare in modo delicato ed efficace. Questo struccante è adatto anche agli occhi più sensibili e rimuove persino il trucco waterproof.





Una lozione struccante che dissolve istantaneamente il makeup dagli occhi e dalle labbra, anche quando è waterproof e a lunga durata. La sua formula oftalmologicamente testata non irrita gli occhi sensibili.



Questa lozione è un prodotto cult per le amanti del trucco a lunga durata e del mascara waterproof. La sua formula bifasica non unta elimina rapidamente ogni tipo di make-up.

Due detergenti in un solo prodotto per una detersione più facile, rapida e infallibile. L’olio detergente elimina il make-up, mentre la crema detergente pulisce in profondità e rimuove le impurità.





Questo struccante bifasico rimuove ogni traccia del make-up quotidiano, anche di quello waterproof, in modo facile e veloce. Dopo l'applicazione, la pelle sarà piacevolmente fresca e pulita.



Quest’olio-gel detergente ultra leggero elimina efficacemente il make-up e le impurità senza seccare la pelle, rivelando un incarnato puro e radioso. La sua formula setosa, ricca di olio di Oliva e Macadamia protegge il film idrolipidico della pelle, per un incarnato luminoso.



Questa lozione micellare fresca come un’acqua ma confortevole come un latte detergente, strucca con delicatezza viso e occhi per un incarnato fresco e luminoso. Con l’89% di ingredienti di origine naturale, la sua formula è green e vegan friendly.



Questo struccante professionale bifasico occhi e labbra rimuove con dolcezza tutte le tipologie di make-up, compresi quelli waterproof e a lunga tenuta. La sua formula delicata è perfetta anche per gli occhi sensibili e per chi indossa lenti a contatto.





La texture di questo balsamo si fonde istantaneamente sulla pelle per eliminare il make-up più tenace, i residui di inquinamento e persino le creme solari. È adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle secche e sensibili.











Credits Ph: Elisa Costa



Credits Ph: Momapix