Sono all'incirca 70 in tutta Francia, molte a Parigi: le parafarmacie sono le nuove mecche dello shopping internazionale, dove gli acquisti si fanno a prezzi stracciati

La Tour Eiffel, il Louvre, Notre Dame, il Quartiere Latino. E le parafarmacie. A Parigi infatti anche le farmacie sono diventate destinazione turistiche, con tanto di pullman all’esterno in attesa, per uno shopping sfrenato.



Si entra e con cesto in una mano e lista dei prodotti da comprare nell’altra si inizia: gli spazi sono enormi, i prezzi scontati, in alcuni casi fino al 50% in meno, tutte le linee e tutti i brand skincare e beauty made in France disponibili.



Insomma, tra gli indirizzi segreti della capitale francese è ora il caso di avere anche quello della propria farmacia di fiducia.

Le farmacie low cost a Parigi: il nuovo shopping trend



La notizia non è delle più recenti, va detto, ma è negli ultimi tempi che la situazione sta raggiungendo delle dimensioni internazionali, se così si può dire.



Sono sempre di più infatti i pullman turistici che, su e giù per le strade parigine, fanno sosta anche davanti a grandi parafarmacie: il motivo? Lo shopping beauty low cost.

La più famosa è la Pharmacie Monge, in Rue Monge, alle spalle del Panthéon in piena Rive Gauche. È qui che molti turisti, ma anche parigini, vanno ogni giorno; all’interno infatti si trovano tutti i prodotti di tutti i brand cosmetici francesi a prezzi stracciati, a volte fino al 40%-50% sul prezzo da listino, italiano e orientali compresi.



È così che tra i marchi più richiesti ci sono Nuxe con il suo Huile Prodigeuse, René Furterer e i suoi prodotti che coccolano tutti i tipi di capelli, La Roche Posay e Avène adatte per le pelli più sensibili e problematiche. E in alcuni casi anche Darphin, Sisley e Clarins, oltre a marchi più ricercati come Patyka, Algologie o Condensé.

Ma com’è possibile tutto questo? Semplicemente grazie a degli accordi fatti tra le catene di farmacie e i brand cosmetici e distributori: l’acquisto di enormi stock di prodotti permette infatti alle prime di comprare in grandi quantità vendendo anche alla metà del prezzo e alle seconde di non avere più fondi di magazzino. I risultati? Secondo una ricerca condotta dal Le Parisien pare che giornalmente queste farmacie accolgano all’incirca 700 clienti, rispetto ai 150 medi di una tradizionale, con ricavi fino ai 6 milioni di euro annui.





Il cliente tipo? Praticamente chiunque, non solo perché si vendono anche farmaci da banco a basso costo, ma soprattutto per la grandissima scelta di tutti questi prodotti di bellezza che attirano parigini e stranieri, orientali in testa che, ordini fatti sul momento al telefono, fanno incetta per amici e parenti.

Gli indirizzi da avere con sé, oltre a un bagaglio in più per lo shopping sono:

.CityPharma è la più grande della capitale

26 Rue du Four

.Pharmacie Monge

74, ru Monge

.La catena di farmacie Lafayette sparse per tutta la città

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash