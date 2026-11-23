Da Alessi a Baccarat, ma anche Maisons du Monde: le decorazioni natalizie di design più belle da regalare o collezionare

Chi dice di non avere una decorazione natalizia al quale è particolarmente affezionato mente. Magari l'abbiamo acquistata durante un viaggio, ricevuta in regalo oppure scelta semplicemente perché aveva una forma insolita e ci aveva fatto sorridere. Ogni dicembre torna sull'albero insieme alle altre, e spesso è proprio quella che cerchiamo per prima quando apriamo la scatola degli addobbi.

Negli ultimi anni, anche il mondo del design ha iniziato a dedicare sempre più attenzione a questi piccoli oggetti. Accanto alle tradizionali palline colorate troviamo infatti decorazioni natalizie di design firmate da architetti e designer, ornamenti realizzati artigianalmente e creazioni che sembrano vere e proprie miniature da collezione.

Alcune reinterpretano i simboli più classici del Natale, altre prendono ispirazione dal mondo della natura, dall'arte o persino dagli oggetti della vita quotidiana. Ci sono sfere in vetro soffiato che racchiudono minuscoli paesaggi, figure in porcellana lavorate nei minimi dettagli e decorazioni dalle forme astratte che potrebbero trovare posto anche fuori dal periodo delle feste.

La parte più interessante è che non serve necessariamente avere un albero perfettamente coordinato per valorizzarle. Anzi, spesso questi piccoli pezzi danno il meglio di sé proprio quando vengono mescolati agli addobbi più tradizionali.

Il segreto è sceglierli come faremmo con un qualsiasi altro complemento d'arredo: lasciandoci guidare dal gusto personale, dalla qualità dei materiali e dal piacere di possedere qualcosa che continueremo ad amare anche negli anni successivi.

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Quando le decorazioni natalizie diventano piccoli oggetti da collezione

Il rapporto tra Natale e design ha una storia più lunga di quanto si possa immaginare. Negli anni, alcuni dei marchi più importanti dell'arredamento hanno affidato a designer e artisti il compito di reinterpretare gli oggetti tradizionalmente associati alle feste, trasformando semplici addobbi in creazioni riconoscibili.

Pensiamo, per esempio, ad Alessi, che da tempo porta il linguaggio del design italiano anche nel mondo delle decorazioni natalizie, oppure a Vitra, che propone ornamenti ispirati all'universo grafico di Alexander Girard. Un altro esempio interessante è Ichendorf Milano, con le sue delicate composizioni in vetro, dove piccoli personaggi e figure colorate diventano protagonisti di sfere trasparenti.

A rendere questi oggetti particolari non è necessariamente il prezzo o il nome del designer. Spesso è soprattutto la lavorazione artigianale a fare la differenza.

Il vetro soffiato a bocca, per esempio, permette di creare forme e dettagli difficili da ottenere con le decorazioni industriali. La ceramica e la porcellana, invece, offrono possibilità decorative molto diverse, dalle finiture più tradizionali alle interpretazioni contemporanee.

Anche il modo di utilizzare questi addobbi può cambiare. Una decorazione particolarmente scenografica può essere appesa da sola a un ramo, diventare parte di una piccola composizione su una consolle oppure trovare posto su un albero essenziale, dove ogni elemento ha lo spazio necessario per essere apprezzato.

Chi ama gli alberi più ricchi può invece mescolare pezzi particolari e palline classiche, magari mantenendo una palette di riferimento. Rosso, verde bosco, oro e argento funzionano bene con il vetro colorato e gli ornamenti più tradizionali, mentre gli oggetti dalle forme astratte possono creare un contrasto interessante anche con decorazioni molto semplici.

C'è poi un aspetto che rende queste creazioni ancora più affascinanti: la possibilità di costruire una piccola collezione personale nel tempo.

Scegliere ogni anno uno o due ornamenti speciali, anziché sostituire completamente gli addobbi, permette di creare un albero che cambia poco alla volta e finisce per raccontare qualcosa della nostra storia.

E non è necessario acquistare soltanto pezzi costosi. Le collezioni natalizie dei grandi marchi dell'arredamento propongono spesso decorazioni originali a prezzi accessibili, perfette da abbinare a oggetti di design più ricercati.

Per il Natale 2026 abbiamo quindi selezionato alcune delle decorazioni natalizie di design più interessanti, tra vetro lavorato, porcellana, oggetti d'autore e interpretazioni ironiche dei simboli delle feste.

Piccoli dettagli da appendere all'albero, regalare o semplicemente conservare per i Natali futuri.

Delight

Credits: Alessi

Christmas Ball Santa Claus

Credits: Ichendorf Milano

Girard Ornaments su Mohd

Credits: Vitra

Noël Annual Ornament Octogone

Credits: Baccarat

Mongolfiera e orsetto in vetro multicolore

Credits: Maisons du Monde

Decorazione natalizia in vetro

Credits: Zara Home

Decorazione Pallina con Calza e Dolciumi

Credits: Swarovski

L'immagine in apertura di questo articolo è stata generata con l'intelligenza artificiale a scopo illustrativo