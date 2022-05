A pochi chilometri da Milano, Portofino è la meta ideale per un weekend al mare, tra relax, cibo e shopping: ecco tutto quello che c'è da fare

Già meta prediletta di moltissime star di tutto il mondo, Portofino è stata scelta anche da Kourtney Kardashian come location per le sue nozze con Travis Barker.

A volte, tutte queste celeb che passano le vacanze a Portofino, ci fanno dimenticare che la bellissime cittadina ligure è veramente vicino a Milano, la meta perfetta per staccare la spina che tutto il resto del mondo ci invidia.

La sua piazzetta, i suoi scorci a strapiombo sul mare, i ristoranti e i vicoli in cui passeggiare tra i negozi o in mezzo alla natura. Portofino e i suoi dintorni sono un piccolo gioiello, da vedere e rivedere per vivere atmosfere da film e godersi un fine settimana di mare e relax.

Ospiti di Mylius, azienda che produce imbarcazioni di lusso e che con l’ammiraglia Twin Soul B si è aggiudicata le Regate di Primavera alle quali abbiamo potuto assistere, abbiamo toccato con mano e provato i posti che secondo noi sono assolutamente da vedere, i locali in cui mangiare e bere e gli alberghi in cui dormire se volete regalarvi due giorni da sogno.

Se poi per le vacanze state valutando l’ipotesi di una settimana in barca, alcuni degli armatori Mylius mettono a disposizione le loro imbarcazioni (vere e proprie regge sull’acqua) realizzate su misura.

Abbiamo allora raccolto qui i nostri consigli su come passare il weekend a Portofino, tra paesaggi incantevoli, buon cibo e vita mondana.

Weekend a Portofino: cosa fare

Nato come piccolo borgo di pescatori e incastonato tra il verde della vegetazione e il blu del mare, con le sue casette colorate a contrasto, Portofino è famosa soprattutto per la celebre Piazzetta, meta di vip e location che negli anni ha fatto da sfondo a programmi televisivi e sfilate.

Da qui potete inoltrarvi nei vicoli e fare un giro per botteghe d’antiquariato, boutique di moda e negozi di lusso.

A livello storico, i luoghi più belli da ammirare sono: la Chiesa di San Martino a pochi passi dalla Piazzetta; la Chiesa di San Giorgio; il Castello Brown che vanta dei giardini incredibili e con una vista meravigliosa; il Faro di Punta Capo; l’Abbazia benedettina di San Fruttuoso.

Quest’ultima è raggiungibile con una lunga passeggiata in mezzo alla natura che attraversa il Monte di Portofino. Un percorso già di per sé bellissimo che vi condurrà anche alla spiaggia su cui affaccia l’Abbazia. Se invece volete ammirarla senza alcuno sforzo, basta chiedere un transfer in barca.

Infine, una delle attrazioni più belle e famose del mondo è il Cristo degli abissi, una scultura sottomarina che si trova a 17 metri di profondità nella Baia di San Fruttuoso, tra Portofino e Camogli. Per ammirarla, però, bisogna rivolgersi a un diving center o essere attrezzati per immersioni.

Le spiagge di Portofino

In un weekend a Portofino c’è la forte possibilità che tutto vi interessi fuorché andare al mare, ma nel caso abbiate voglia di prendere qualche ora di sole in spiaggia, le più celebri e vicine sono quella di Paraggi (qui un must sono i Bagni Fiore) o gli stabilimenti che si trovano lungo la strada da lì a Santa Margherita Ligure.

Dove mangiare a Portofino

In un weekend avrete modo di provare di tutto, ma di certo non potete andare via da Portofino senza aver mangiato della focaccia ligure e della focaccia al formaggio (quella nota come focaccia di Recco), pietanze che in questi luoghi si trovano – e si mangiano – anche a colazione.

Accantonato il must, potrete poi dirigervi verso il Ristorante da I Gemelli, che prende il nome proprio dal fatto che i due proprietari, Paolo e Matteo, siano due gemelli e che affaccia sulla Piazzetta con i suoi tavolini all’aperto e le sue specialità di pesce. Qui troverete piatti della tradizione ligure realizzati con passione e con un tocco di modernità e ricercatezza.

Nuova location di culto è Cracco Portofino, ultima creatura del celebre chef, nata nel 2021 grazie al recupero di quello che una volta era il Pitosforo, storico ristorante ormai abbandonato e al quale Cracco ha voluto dare una nuova vita, recuperandone gli spazi e riproponendo a turisti e visitatori una location con una vista unica sul golfo. Si tratta del primo ristorante dello chef in cui non viene utilizzata carne e che si concentra solo su pesce e verdure. Il locale vanta anche un ottimo cocktail bar incastrato nella roccia.

All’interno dei Bagni Fiore a Paraggi si trova la Langosteria, insegna che i milanesi conoscono molto bene e che è una garanzia di qualità e di ricercatezza. Locale perfetto sia per un pranzo veloce durante una giornata ai bagni sia per una cenetta direttamente vista mare.

Dove dormire a Portofino e dintorni

A Portofino la location più celebre è sicuramente l’Hotel Spendido (nella foto qui sopra), che negli anni ha ospitato divi hollywoodiani e star di ogni tipo. La struttura è ricavata dove un tempo sorgeva un monastero e vanta una piscina terrazzata e un centro benessere.

Spostandosi più in giù, verso la spiaggia di Paraggi, si trova l’Eight Hotel, rielaborazione di una villa ottocentesca ristrutturata e arredata in chiave moderna e con un occhio di riguardo per il design. Punto di forza il ristorante ricavato all’esterno grazie a una struttura a vetri e la spiaggia privata.

E ancora: a Santa Margherita Ligure troviamo il Grand Hotel Miramare, elegante edificio in stile Art Nouveau con sprazzi di Liberty che affaccia direttamente sulla spiaggia. A Santa Margherita si trovano poi la maggior parte delle strutture ricettive, anche a prezzi più abbordabili.