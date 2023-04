Unghie azzurre pastello: scoprite la nuance primaverile più bella che rende super glam la vostra manicure colorata

Il colore è quello del cielo. La luminosità è tipicamente primaverile. La palette è quella dei pastelli come da tradizione. Tra le unghie color pastello 2023 è l'azzurro a vincere. Le unghie azzurre pastello piacciono per molti motivi che qui proviamo a sintetizzare:

come per tutti i pastelli, si adattano a tantissime occasioni

sono versatili e possono essere abbinate ad altre nuance, più o meno forti

esprimono un mood di serenità e svago (e chi non ha bisogno di un po' di relax)?

Insomma, le ragioni per amarle sono tanti. Se vi piacciono le unghie azzurre pastello, scorrete questa selezione di nail art viste su Instagram e che, siamo sicure, vi piacerà tantissimo.

Tendenza unghie da Instagram: unghie azzurre e rosa

L'azzurro pastello si presta a manicure originali come questa nail art arricchita di glitter fiori e microfiori con accent nail nella tonalità rosa tenue.

Frosty look: unghie azzurre chiaro

Ecco una proposta per chi ama una manicure più "frozen": l'azzurro pastello ha un finish cremoso ma freddo. Per chi vuole portare un tocco "invernale" nella stagione primaverile.

Unghie azzurre sfumate

L'azzurro pastello sfuma nel colore più classico per eccellenza, a prova d'errore: il rosa pastello chiarissimo.

Dots mania: unghie azzurro ghiaccio

Provate questa manicure arricchita di punti ad acquarello che spezzano la monotonia della tinta unita.

Unghie azzurre e bianche

Tra swirl nails e flower manicure, bianco e azzurro insieme per un finish discreto.

Unghie azzurre particolari

Tra tutte le proposte più belle, quelle che ci hanno conquistato sono le nail art arricchite da motivi floreali. Ecco una selezione per chi ama questo tipo di manicure.

Unghie gel azzurre pastello

La base più chiara diventa una tela sulla quale disegnare punti, linee e motivi geometrici.

Unghie azzurre brillantinate

In questa carrellata di nail look non può mancare una nail art arricchita da glitter color oro, molto bella su unghie lunghe.

Credit ph: GettyImages