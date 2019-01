Volete scoprire quali saranno le tendenze nails per il 2019? Abbiamo individuato dalle passerelle 7 colori di smalto su cui puntare

Inizia un nuovo anno e con esso la voglia di rinnovare il nostro guardaroba degli smalti. Perché non c'è niente di più eccitante di scoprire le nuove tendenze di stagione e immaginare gli abbinamenti nails con i nuovi outfit che ci aspettano.

Con il 2019 le unghie tornano a essere protagoniste del look, vestendosi dei colori più cool del momento.

Volete scoprire quali saranno i colori di smalto da non lasciarsi scappare? Abbiamo selezionato dai backstage beauty i 7 trend principali per i colori delle vostre unghie, in alternativa al "solito" nude.



Living Coral

È il colore dell'anno decretato da Pantone e nella sua versione smalto, questa tonalità di corallo diventa soft e delicata nella sua variante pastello. Da abbinare a un make up in tinta, naturalmente.



Giallo neon

Per tutte le amanti dei colori vitaminici che si fanno notare, le unghie neon saranno una tendenza della prossima stagione. Un must da provare assolutamente se avete la pelle scura.



Verde bosco

Il 2019 è l'anno in cui tornano a essere di tendenza i colori freddi, in particolare il verde nelle sue varianti più intense, come il verde bosco e smeraldo.



Rosa antico

Per le più romantiche, questa tonalità di rosa si ispira alle tonalità pastello degli anni '60 e si abbina alla perfezione a uno stile ladylike. Sceglietelo in una formula cremosa e coprente e provatelo su unghie a mandorla medio-lunghe.



Nero

Non poteva mancare lo stile punk-rock con il colore di smalto più grintoso in assoluto. Lo smalto nero non passa mai di moda ed entra nella rosa delle tonalità più amate per le unghie, accanto al nude e al rosso.



Grigio

Tornano i colori freddi anche nelle varianti più delicate, come il grigio. Da scegliere con un finish perlato per un nail look sofisticato e diverso dal solito.



Blu cobalto

Un altro colore freddo protagonista del 2019 è il blu cobalto, nella sua versione più elettrica, per aggiungere un tocco di colore brillante al look nella sua versione più elegante.



Credits Ph.: Mondadori Photo, Getty Images - Artwork by Elisa Costa