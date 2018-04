Scoprite la manicure russa, una interessante tecnica che consente di creare una base impeccabile sulle unghie senza l'ultilizzo di acqua

La russian manicure è una tecnica, russa appunto, che consente di preparare le unghie alla nail art in maniera impeccabile.

Celebre tre le onicotecniche e nail artist russe, sta prendendo piede in tutto il mondo per il suo risultato "perfetto" sulle unghie.

Volete conoscere tutti i segreti della manicure russa a secco - conosciuta anche come kombi manicure e dry manicure - ? Continuate a leggere questo articolo.

Cos'è la russian manicure?

Come già accennato, la russian manicure è una tecnica che esclude l'utilizzo dell'acqua nella preparazione delle unghie alla manicure.

Come sicuramente saprete prima di procedere con la manicure è comune immergere le unghie prive di smalto per ammorbidire le cuticole ed eliminarle con facilità con dei bastoncini di legno.

La manicure russa salta completamente questo step, andando a trattare le cuticole con apposite frese dalla punta diamantata. Questo step cruciale deve essere compiuto con delicatezza - e a una velocità bassa - da mani esperte.

Il resto della manicure sarà classica, diversa a seconda di ogni tipo di smalto e nail art desiderata.

I vantaggi della manicure russa

Le unghie sono per loro natura porose, per questo motivo a contatto con l'acqua si imbibiscono del liquido e lo trattengono, andando a compromettere il risultato finale della manicure se non debitamente asciugate.

Per questo motivo evitare il contatto con l'acqua mantiene inalterata la struttura del letto ungueale, consendo a smalto classico, gel, acrilico e smalto semipermanente di aderire meglio e durare più a lungo mantenendo un aspetto ottimale.

Inoltre, lavorare le cuticole con la fresa - ripetiamo: delicatamente, ed eseguito solo da professionisti - consente di "liberare più spazio", andando a creare un effetto armonico e "perfetto" sulle unghie.

Gli strumenti per la russian manicure

Le frese con punta diamantata sono essenziali per creare la manicure russa a secco. Proposte in kit, consentono di lavorare al meglio ogni tipo di unghia e cuticola, per un risultato ultra preciso.

I tool adatti alla realizzazione della dry manicure sono molteplici. Tra questi troviamo il Cuticle Sciver Bit, il Micro Taper Bit e il Diamond Ball Bit, solo per citarne alcuni.

Dove si possono comprare le frese russian manicure? In Italia è possibile acquistare kit specifici e frese singole nei negozi professionali per onicotecniche, inoltre si possono trovare buone alternative su Amazon.





Tutorial russian manicure

Per poter osservare meglio questo tipo di manicure e scoprirne tutti i segreti, ecco un video tutorial che vi mostra il procedimento step by step della dry manciure a secco.

Foto russian manicure

Siete incuriosite dalla dry manicure? Abbiamo selezionato per voi alcune proposte di russian manicure per ispirarvi e mostrarvi gli splendidi risultati che si possono ottenere con questa innovativa tecnica.

Baby boomer nails

Ecco una manicure russa con effetto naturale a mandorla allungata.

Nail Art floreale

Dry manicure a tema primaverile ed estivo con base rosa pastello e decorazioni floreali.

Unghie a mandorla

Una kombi manicure essenziale dalla forma almond.

Accent nails

Effetto glam con lo smalto color azzurro fiordaliso e accent nail effetto lamina.

Unghie taupe con cristalli

Colore sobrio abbinato a una nail art scintillante per questa manicure russa.

Russian manicure in viola

Unghie appuntite per un effetto edgy.

Manicure texturizzata

Dry manicure in rosso metallico per un effetto texture.

Heart-bit nail art

Una kombi manicure originale che riprende il battito cardiaco su unghie lunghe.

Kombi manicure opaca

Un nail look semplice dall'effetto opaco e chic.

Manicure russa romantica

Unghie al naturale con decori leggeri, dedicati alle più romantiche.

Smalto semplice con glitter

Una russian manicure semplice con smalto blu e una pioggia di glitter nella parte bassa delle unghie a enfatizzare il perfetto girocuticole.

Manicure rossa

Semplice ma impeccabile, la manicure russa si esprime qui al meglio nella sua semplicità e perfezione di esecuzione.

French manicure

La classica french manicure qui proposta seguendo la tecnica russa dry o kombi.

