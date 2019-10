Ispiratevi alla cantante Dua Lipa per la vostra nail art autunnale con unghie scozzesi extra glam

Dua Lipa detta legge non solo in fatto di musica anche in fatto di stile e nail art.

In occasione della ultima London Fashion Week ha infatti sfoggiato - alla sfilata di Burberry ovviamente - una nail art tartan dai colori sgargianti.

Le unghie scozzesi si rivelano così uno dei nuovi trend manicure per l'autunno inverno 2019 2020. Trovate con la nostra selezione lo stile che fa per voi e sentitevi una pop star come Dua Lipa.

Burberry-like

La stampa tartan è il must della casa di moda inglese Burberry. Ecco una nail art scozzese che ne riprende i colori classici.

Dark chic

Toni scuri ma sofisticati ornano le unghie con nail art tartan.

Black & yellow

Giallo e nero per una nail art scozzese squillante e ricca di carattere ispirata a Dua Lipa.

Autumn vibes

Base bordeaux, stampa tartan in beige, glitter oro e zucche: la nail art autunnale è servita!

Cozy pastel

Toni pastello, morbidi e delicati ornano le lunghe unghie squadrate su base lilla in un motivo tartan.

Soft pink

Rosa chiaro per la nail art tartan con unghie scozzesi dalla forma ballerina. Il tocco in più è dato dai glitter.

Classy & glam

I classici verde smeraldo e rosso, accompagnati dall'oro, strizzano l'occhio al Natale dando vita a un nail look glam.

Pastel cool

Nail art tartan rosa pastello e nero con tocchi di viola: 100% cool.

Multicolor

Corallo, viola, verde acido, azzurro, lilla e arancio per un effetto rainbow tartan assolutamente da copiare.

Pull effect

Effetto maglione con trecce tridimensionali e stampa scozzese blu e oro. Una nail art originale e glam.

