Amata da Nicola Peltz, Jennifer Aniston e Zendaya, le milky nail sono il nuovo trend minimalista che piace alle star ma anche a chi, come noi, preferisce i nail trend in grado di adeguarsi a look differenti per situazioni diverse, dalla cerimonia all’aperitivo con le amiche fino alla riunione di lavoro. Le unghie color latte riescono a dare il meglio su unghie naturali e curate e non lunghe (ma sono molto belle anche le varianti sulle nail art extra long). Il twist delle milky nails è tutto nel tocco lucido che rende la manicure quasi perlacea (come vuole la tendenza unghie rilanciata niente di meno che da Jennifer Lopez).

Milky nails, la tendenza (e come realizzarla)

Parliamo di un colore che vira sul bianco latte con un effetto cromato e leggermente perlato, luminoso, semplice ma catchy allo stesso tempo.

Per realizzarla vi consigliamo di partire da una french manicure e poi passare uno smalto rosa lattiginoso o bianco latte sigillando la manicure con un top coat lucido o perlescente. Per chi non ama una nail art uguale per ogni dita e/o vuole aggiungere qualche dettaglio insolito, c'è una buona notizia: tutte le varianti sul tema, come grafismi e flower mani, sono promosse a pieni voti! Raffinate, eleganti e delicate, le milk nail conquisteranno anche le più indecise. Ed ecco alcune proposte alle quali ispirarvi!

La milky manicure di Nicola Peltz Beckham

Tra lipgloss nail e milky nail

Le versioni chrome

The perfect milky nude

Flower power

Baby boomer + milky nail

