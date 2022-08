Il verde neon è il colore dell'estate 2022 ed è ideale in ogni situazione. Se non siete convinte, leggete questo articolo (e cambierete subito idea!)

Esiste uno smalto perfetto per ogni tipo di unghia e per ogni carnagione ed è il verde fluo. Le unghie verde fluo sono davvero la tendenza dell'estate 2022 , come dimostra la recente manicure di Selena Gomez (a cui piace giocare con i colori) che sfoggia una nail art su unghie lunghe, abbinata a un make-up nelle tonalità del rosa fluo.

Ma c'è da essere sicuri di una cosa: il verde fluo non è più il colore riservato all'estate o consigliato a chi vuole una manicure divertente. Prendete lo smalto verde e giallo fluo (due colori che, abbinati, fanno faville): una nail art in queste tonalità è bellissima in riva al mare come anche per una manicure da red carpet. Insomma semaforo verde per le unghie verdi: nel dubbio è il colore da scegliere, senza farsi troppi problemi. Siete in cerca di ispirazioni? Ecco alcune nail art selezionate per voi che non possono passare inosservate.

Verde fluo e nere

Unghie rosa fluo e verde

Fluo&French Manicure

Unghie giallo fluo e verde

Sulle unghie corte

Unghie rosso fluo e verde

Leggi anche: **Ti piacciono le tonalità fluo? Ecco le nail art che devi assolutamente provare questa estate**

Credit ph: GettyImages, Pexels