Milk nails, la tendenza unghie 2022 amata da tutti. Scoprite come realizzarla ispirandovi alle manicure più belle

Verso la fine di questa estate che ha visto la consacrazione del colore a tutto tondo, ecco tornare una tendenza che aveva spopolato già due anni fa. Parliamo delle milk nail, ovvero le unghie color latte, una nuance diversa dal solito nude che dà il meglio su unghie naturali e curate e non eccessivamente lunghe. La “key word” di questo nuovo nail look che piace a tutte – celeb e designer inclusi (vedi l'ultima sfilata di Chanel), è proprio il minimalismo con un tocco lucido che rende la manicure quasi perlacea.

Milk nails: cosa sono e perché provarle

L'idea è quella di partire da una french manicure e poi passare uno smalto rosa lattiginoso o bianco latte sigillando la nail art con un top coat lucido o perlescente. Come sempre benvenute tutte le varianti sul tema, grafismi e flower mani incluse che danno un twist diverso e rendono più giocoso il finish. Per il rientro dalle vacanze, insomma, la scelta di optare per uno smalto chiaro – in grado anche di enfatizzare al meglio l'abbronzatura - potrebbe essere quella vincente. Raffinate, eleganti e delicate, le milk nail conquisteranno anche le più indecise. Ed ecco alcune manicure alle quali ispirarvi!

Milk nails: idee per una manicure discreta

Milk nails: ispirazione sfilata Chanel

Come replicare le milk nail a casa

Sebbene l'opzione nail bar sia quella consigliata (meglio affidarsi a prodotti professionali come gli smalti gel semi-permanenti), è possibile realizzare una manicure color latte anche a casa. Ecco come fare. Lavorate l'unghia con la lima cercando di ottenere una forma a mandorla. Passate poi uno smalto coloro panna. Optate per una doppia passata in cui potete anche mescolare il primo smalto a uno rosa lattiginoso e poi stendete sull'unghia un top coat fissante e lucidante che completerà alla perfezione il nail look, aumentandone la durata. Altre idee: applicate lo smalto color latte fissando il top coat aggiungendo una cascata di glitter sulle unghie oppure realizzando delle linee geometriche, infine disegnando dei piccoli fiori multicolor.

Unghie color latte con grafismi e fiori

Credit ph: GettyImages; Fall-Winter 2022/23 Haute Coutre Collection CHANEL Beauty Backstage Makeup Chanel @Chanel 2022