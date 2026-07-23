Fashion oroscopo: i must-have perfetti per il segno del Leone
Avvicinandoci alla fine di luglio incontriamo lui, il segno del Leone. Dal 23 luglio al 22 agosto entriamo infatti nel suo periodo, che si preannuncia anche quest'anno caldo e ruggente, proprio come l'animale da cui prende il nome.
Con questo, il segno, condivide molte caratteristiche: il coraggio, il carisma tipico di chi sa come ricoprire posizioni di leadership e (non prendetela male care leoncine) un filo vanità.
Come il re della savana, il segno del leone fa sfoggio di sicurezza e orgoglio, ma nasconde (neanche troppo) un grande cuore. Caratteristiche che rapportare al guardaroba ritroviamo in abiti che catturano lo sguardo, che elevano e rendono protagonisti, ma anche in piccole citazioni sorprendentemente romantiche.
Una ballerina rosa, che però fa svettare su un inaspettato tacco alto, un abito lungo che riprende i colori del sole al tramonto. E ancora un collier a catena, a simboleggiare la lealtà che lo porta a difendere con tenacia i propri legami.
Scoprite di seguito quali sono i must-have che abbiamo selezionato per le nate nel segno del Leone.
Abito off-shoulder in cady di seta, BALENCIAGA.
Credits: Balenciaga.com
Giacca 3 strati Aloe Giacca in tessuto impermeabile con cappuccio, JEANNE BARET.
Credits: Jeannebaret.com
Borsa Neverfull GM in edizione limitata con tela Monogram decorata da logo LV e scritta Capri, disponibile solo nella boutique Louis Vuitton di Capri.
Credits: Courtesy Louis Vuitton
Foulard Savannah in seta 90x90, ASPINAL OF LONDON.
Credits: Aspinaloflondon.com
Shorts con piume, SHUSHU/TONG.
Credits: Net-a-Porter.com
Ballerina Larina rosa in satin con tacco, STEVE MADDEN.
Credits: Stevemadden.com
Collana Bleecker placcata in oro 14 carati, MARTHA CALVO.
Credits: Marthacalvo.com
Occhiali da sole Malibu cat-eye, AQUAZZURA.
Credits: Mytheresa.com
Ciondolo leone in oro giallo, DODO.
Credits: Dodojewels.com
© Riproduzione riservata