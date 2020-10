Nove fragranze tutte da provare per questo autunno. Tra sentori agrumati e oud, è il momento di osare

I nuovi profumi uomo autunno inverno 2020/2021 celebrano la sensualità, complici gli accordi di ambra, spezie e muschi. Tra riedizioni di fragranze cult e novità già best seller, ecco le migliori fragranze del momento dedicate agli uomini che amano sperimentare.

Quando è stato rilasciato nel 2000, Musc Ravageur ha impressionato l'intera industria dei profumi. A 20 anni dal primo lancio, è stata premiata come fragranza dell'anno Hall of Fame dall'US Fragrance Foundation Awards 2020: un traguardo importante per questo profumo, firmato da Maurice Roucel, che ha creato un'armonia sensuale di dolce Ambra e Muschio.

Questo profumo invita tutti gli uomini a sfidare se stessi e a scoprire che tipo di leggenda sono. L'iconico flacone a forma di fiaschetta con laccatura interna nera esprime il carattere potente della fragranza, mentre l'emblema Montblanc e il nome in oro sottile riecheggiano la precisione della Maison. I fan di Legend riscopriranno le note che per prime hanno conquistato i loro cuori arricchite da una nuova sfaccettatura: fresche foglie di violetta, messe in risalto da una magnetica nota floreale di Magnolia e da un'accattivante e vibrante scia di cuoio e legno. Una versione più concentrata con un carattere inconfondibile. Per chi ama i profumi dal carattere deciso.

Palmarola, nel cuore delle Isole Pontine, unisce le sfumature del blu delle acque cristalline al bianco luminoso delle falesie a picco sul mare. Le note di testa, unione di Bergamotto di Calabria e di Limone italiano, si aprono su un cuore floreale di Gelsomino, sublime e vertiginoso. Le note di fondo sprigionano un accordo di Legno di Guaiaco che apporta nobiltà e profondità a questa esperienza olfattiva dedicata all’Italia. Per gli uomini viaggiatori.

Colonia intensa aromatica, ricorda il profumo dei cipressi statuari esaltato da note legnose di viti a strascico, radicate in profondità, con l'ambra. Per gli amanti dell'autunno.

L'iconico Black Orchid Eau De Parfum è avvolto in un nuovo abito color oro che accentua il suo carattere glamour. Il profumo si apre con note afrodisiache di tartufo nero e ylang ylang dall'effetto narcotico, con un tocco effervescente di bergamotto e arancia amara. Tributo al raro fiore, in una versione ancora più intensa, è la fragranza ideale per i fashion addicted.

Oud Blanc non è una versione rielaborata dell’Oud: è una riscoperta. Racchiuso all’interno di un flacone laccato di bianco, questo orientale legnoso offre una visione sorprendente e cristallina di quel legno temperato. Il maestro profumiere Anne Flipo ci svela il suo segreto: «Per avvicinarmi all’Oud in un modo diverso, mi sono lasciata ispirare da ciò che accade quando questo viene bruciato durante le cerimonie. Rilascia un fumo ardente, avvolgente, carico di mistero e opulenza. Ho cercato di ricreare il profumo di questo fumo, che è allo stesso tempo caldo, morbido e traslucido».

Ultimo nato nella linea di fragranze, segna una nuova era - 15 anni dopo l'introduzione del suo profumo signature, Instinct. La nuova fragranza lancia un messaggio ispirazionale: incoraggiare gli uomini a rimanere sempre fedeli a se stessi e fare le scelte giuste per loro, indipendentemente da ciò che gli altri potrebbero pensare. Bold Instinct è tanto potente quanto elegante e combina una miscela carismatica e raffinata di note terrose, simili a whisky, con calde spezie.

Caratterizzato da note fruttate, unisce la forza del patchouli con le note cuoiate di betulla e la bacche di ginepro esaltate dagli accenti molto maschili di musk e muschio di quercia. Per chi ama le fragranze...virili.

A Midnight Stroll della collezione The Alchemist’s Garden di Gucci è il trionfo della nota resinosa dell’Incenso, rappresentato dal simbolo del giaguaro che si muove avvolto nel mistero: una combinazione di Incenso aromatico e Legno di Cade affumicato, con la freschezza del Cipresso che ne esprime la forza vitale.

