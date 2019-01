Siete alla ricerca di una pausa dai forsennati ritmi quotidiani? Utilizzate il profumo per ritrovare l'equilibrio nella mente e nel cuore



Tutti abbiamo bisogno di prenderci una pausa, di tanto in tanto.

Di rilassarci, liberare la mente e ritrovare la connessione più profonda con noi stessi e con ciò che ci circonda.

Non sottovalutate il potere del profumo. Ci sono accordi olfattivi in grado di favorire la concentrazione e aiutarci nella meditazione, scacciando i pensieri negativi e le preoccupazioni quotidiane e permettendoci di soffermarci sul qui e ora.

Potremmo definirli profumi zen, ovvero quelle fragranze che mettono in pausa lo scorrere del tempo e ci donano serenità, benessere e pace.

Il profumo è qualcosa che va oltre il profumare semplicemente il corpo. Fermatevi qualche istante per un momento di riflessione olfattiva, in cui vi prendete tutto il tempo che vi occorre per esperire il profumo in tutta la sua interezza, e lasciatevi trasportare laddove vi vorrà condurre.



I migliori profumi zen per rilassarsi e liberare la mente

La serenità non è uguale per tutti, dovrete quindi andare alla ricerca del vostro profumo da meditazione.

Ci sono però delle note e degli accordi olfattivi che per loro natura favoriscono l'apertura della mente e una generano una sensazione di pace.

In primo luogo l'incenso, in tutte le sue declinazioni, con tutto il significato di purificazione che porta con sé a seconda delle varie culture. E poi le resine balsamiche, le note legnose di sandalo e vetiver, l'iris. I profumi che ci ricordano l'aria pura da una vetta di montagna, fino alle passeggiate in solitudine sotto la pioggia del primo mattino.

Ritrovare la giusta dimensione olfattiva nella propria casa



Avete mai prestato attenzione a quanto siano importanti per il nostro stato d'animo gli odori presenti negli spazi che ci circondano?



Quando rientriamo nella nostra casa vogliamo essere accolti da un profumo che ci faccia sentire immediatamente bene, che ci liberi la mente dalle preoccupazioni del lavoro, chiudendo all'esterno tutti i problemi della nostra vita pubblica, e sia in grado di rasserenarci, magari evocando ricordi a noi cari.

È questo il potere del profumo, che il Dr. Vranjes chiama "memoria olfattiva". L'abbiamo incontrato a Firenze in occasione del 35° anniversario della maison, durante il quale ha lanciato la nuova home fragrance Giglio di Firenze, dedicato alla "culla del bello" e all'arte "del saper fare".



Nel momento in cui scegliete un profumo per la casa dovete pensare a un accordo olfattivo che avreste voglia di sentire sempre. Quando sentiamo un profumo interviene infatti l'aspetto dell'aromacologia, cioè - ci spiega il Dr. Vranjes - "l'impatto che il nostro umore ha nel sentire gli odori" e quello dell'aromatologia, vale a dire "le memorie olfattive, l'identificazione attraverso un odore di un ricordo".



Nella gallery vi portiamo con noi nell'esperienza olfattiva che ci ha offerto Dr. Vranjes.

Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa

Credits Ph.: Dr. Vranjes gallery by Francesca Merlo