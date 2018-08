Per le moderne gitane, spiriti liberi sempre in viaggio, anche solo con la mente, una selezione di fragranze che raccontano mete lontane. Anche in formato XS, comode per i viaggi veri.

Racconti di viaggi, spesso dei diari tradotti in note olfattive che ricordano luoghi, momenti e sensazioni vissute. Gli ingredienti delle piramidi olfattive ricreano mercati, deserti, isole lontane e raccontano dello spirito nomade di molte donne.

Spesso in formato XS per essere ancora più pratiche, Grazia.it ha selezionato le fragranze per le moderne viaggiatrici, una selezione di profumi-mete per viaggiare sempre con la mente.



Nomade, Chloè

Una corsa a cavallo in pieno deserto, il desiderio di libertà, la voglia di conoscere culture e persone diverse. Floreale, proprio come il vento, questa nuova fragranza di Chloè unisce la prugna Mirabelle alla fresia.

Les Eaux de Chanel, Chanel

Tre fragranze per tre viaggi: Paris-Deauville, Paris-Biarritz, Paris-Venise. Tre località importanti nella storia di Coco Chanel e che rappresentano mete di viaggi sognati. Estramente fresche, queste tre fragranze sono ricche di agrumi e sono contenute all’interno di fiaschette di liquori a misura di tasca, comode e pratiche per viaggiare. Un’altra particolarità è nel dosatore: non classico ma pensato per creare una vera e propria nuvola più generosa attorno così da durare più a lungo. Acqua, erba, week-end esotici lontani dalla città sono le ispirazioni de Les Eaux de Chanel.

Arizona, Proenza Schouler

La prima fragranza del duo americano è dedicata non solo a uno stato degli USA ma soprattutto all’idea che l’Arizona ha sempre ispirato nella mente di artisti e registi: l’infinità degli spazi, la fuga, la sensazione di libertà così come il flacone si ispira alle gole del deserto di Sonora, realizzate in milioni di anni. Giglio fiorentino e cactus rendono questa fragranza cremosa, mentre il gelsomino e i muschi donano sensualità.

Brume de Khao-Sok, Ella K

Oltre che essere un naso, Ella K si vede come esploratrice e pioniera, una nuova viaggiatrice che traduce in sensazioni olfattive i suoi viaggi. Le fragranze sono tappe sul mappamondo che portano in giro per il mondo, come Brume de Khao-Sok: un momento intimo nella giungla nel Parco Nazionale di Khao-Sok, in Thailandia, avvolto nella nebbia. All’interno cedro, cipressi lavorati per ricreare la sensazione di umido, gardenia e giglio per quella dell’alba.

Capri Forget Me Not, Carthusia

È la sensazione di una vacanza di benessere a Capri con note di limone, arancio, limetta e mandarino, un cuore di menta ed eucalipto e un fondo floreale con ciclamino, gelsomino e vaniglia. Il formato pensato è quello da 50ml, così da essere pratico per la valigia.

Moroccan Tea, & Other Stories

È una tazza di tè alla menta bollente eppure rinfrescante nella piazza di Jemaâ El Fna di Marrakech questa fragranza in formato XS, 30 ml, con menta, limone, cardammo, zucchero di canna e legno di cedro. Da indossare anche in città per liberare la mente.

Monoi- Eau des Vahinés, Yves Rocher

Per le amanti di questa essenza, il formato da 20ml è adatto per profumare ed essere portato in viaggio, oltre che per far viaggiare la mente.

Marrakech Intense, Aēsop

Versione roll-on per il profumo ispirato alla città marocchina e creato da Barnabé Fillion, una fragranza dal piacevole contrasto con aromi freschi e legnosi.



Batucada, L’Artisan Parfumeur

Rio de Janeiro, allegra, vivace e vibrante. Realizzata da due donne, Karine Vinchon ed Elisabeth Maier, questo profumo è l’unione tra la Francia e il Brasile. All’interno le note di caipirinha, il cocktail più famoso del paese, la voluttuosità è data dai fiori di tiarè e dall’ylang-ylang mentre il latte di cocco ricorda il solare e il profumo di Ipanema.

Extravagance Russe, Diane Vreeland

Ambra, vaniglia bourbon e muschio: l’amore per l’Oriente di Diana Vreeland è raccontato da questo profumo che unisce note mistiche e resine in grado di esaltare ulteriormente l’odore naturale della pelle.

Eau Rose, diptyque

La regina dei fiori è l’unica nota di questa eau de toilette di grande successo di diptyque, creata anche nella versione da viaggio di 20ml contenuta nel sacchettino su misura.

Insulo, Jeroboam

Una vera e propria ode alla vaniglia, che resta molto morbida e avvolgente sulla pelle, grazie anche al cuore di gelsomino.

Supreme Bouquet- Oriental Collection, YSL

Nel 1966 Yves Saint Laurent scoprì per la prima volta i Jardin Majorelle a Marrakech, che acquisterà poi nel 1980. Da quel momento, iniziò l’influenza orientale e floreale nella sua moda, con abiti in seta dai lussureggianti fiori tropicali sui tessuti. Da qui, Supreme Bouquet, con intense note di tuberosa e ylang-ylang, è un omaggio a quei giardini e al momento di pace che lo stilista viveva al suo interno.

Globetrotter, Maison Francis Kurkdjian

Si tratta di un vero e proprio guardaroba olfattivo portatile con all’interno otto fragranze del marchio parigino. Il porta profumo è disponibile color oro o in zinco, come i tetti di Parigi, e le fragranze possono essere scelta in base al proprio umore o destinazione.

Mini Signorina, Salvatore Ferragamo

Solo 20ml per le appassionate di questa collezione che vogliono sembra averla con sé. E così le 4 fragranze di Signorina diventano mini, con pack disegnato dall’illustratore Jo Ratcliffe.

Original Musk, Kiehl’s

La versione roll-on è considerata più classica e contemporanea rispetto a quella classica. Original Musk è tra le prime fragranze a essere state elaborate nell’antica farmacia newyorkese ed è composta da agrumi, un bouquet con rosa, neroli e gigli e infine patchouli e musk ad altissima concentrazione.

Eau Tropicale, Sisley

Una foresta, fitta e impenetrabile, con uccelli colorati e fiori variopinti, una sorta di paradiso perduto da riscoprire. Ibisco, passiflora, frangipane, zenzero donano luminosità e sensualità grazie anche alla tuberosa.

Voyage d’Hermès, Hermès

È il flacone a evocare l’idea del viaggio: la borchia delle selle di Hermès, create per le lunghe cavalcate, fungono da perno attorno cui ruota la copertura del profumo simile alla staffa. Semplice ed essenziale, la fragranza è leggera e fa evadere la mente.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash