Caldo, avvolgente, gourmand, inaspettato, decisamente dolce. Come il miele appunto. Questo nettare è uno delle note olfattive più adatte per l’inverno perché crea quella sensazione di coccola necessaria in questa stagione, oltre a far volare la mente verso mete esotiche e lontane. Come le 10 fragranze selezionate da Grazia.it.

Miele, gourmand ma non troppo



A volte erroneamente si pensa che il miele sia un ingrediente olfattivo dolce, forse troppo. Errore. Sicuramente è una nota gourmand e spesso è affiancata da latte, cacao o caramello ma le interpretazioni dei molti creatori lo rendono spesso meno stucchevole senza però perdere il suo lato più morbido. Per le amanti delle fragranze unisex, per esempio, il miele è assieme al tabacco, al patchouli, all’incenso, tutte note molto maschili rese però più rotonde proprio da questo ingrediente; se invece si amano profumi più avvolgenti e carezzevoli, solitamente si punta su piramidi olfattive più gourmand in cui il miele la fa da padrone solitamente assieme al latte. In questo caso, la fragranza stimola molto il subconscio e i ricordi d’infanzia, legati alle cose più belle e buone. Ma il miele può essere anche conturbante ed estremamente femminile soprattutto quand’è abbinato ai fiori, in particolare rosa e peonia.

Dieci modi di interpretare il miele Honey Oud , Floris

L’oud in questa composizione è reso più dolce dal miele e dalla vaniglia; la fragranza unisce da una parte l’Oriente e le atmosfere da Mille e una Notte, dall’altra la tradizione inglese e dei Canterbury Tales.

Honeysuckle & Davana , Jo Malone

Novità autunnale, questo profumo è stato pensato per dare un tocco di allegria alle giornate fredde; all'interno il miele si mescola al caprifoglio e al muschio.

Pc02 , Biehl Parfumkunstwerke

La sensazione di acquolina in bocca? È data dal cardamomo e dal miele ma anche dal patchouli e dalla fava tonka. L'idea? Riscaldare e ingannare il freddo fuori scegliendo le note più calde che soddisfano anche il palato.



Chœur Des Anges , Atelier des Ors

Arancia, ribes, pera, carota, fiori d’arancio e sul fondo il miele: concepito come il nettare d’ambrosia delle antiche divinità, questa fragranza dona felicità.



Indochine , Pierre Guillaume Parfumerie Generale

Anni 20, una crociera sul Mekong. Il pepe, i legni, il miele che raccontano la lentezza del viaggio e dello scorrere del fiume.

Tea for Two , L’Artisan Parfumeur

Il ricordo delle giornate invernali e del rito del tè servito nella porcellana e i biscotti allo zenzero caldi e fragranti; nella piramide olfattiva il miele, il tè, la cannella e il tabacco.

Miel Sauvage , Amouroud

Miele e gelsomino sono usati in quantità quasi assuefanti, resi orientali dalle note di patchouli, oud e incenso.

Chloè Eau de Parfum , Chloè

Classico della maison parigina, i due creatori hanno scelto le note più femminili, deliziose e conturbanti tra cui il miele, la rosa, il mughetto e la peonia.

Tabac Rouge , Phaedon

L'Art Déco e i quadri di Tamara de Lempicka con colori scintillanti proprio come il miele, lo zenzero e la cannella. E poi tocchi di tabacco turco e di incenso.



Volutes , diptyque

Un viaggio da Marsiglia a Saigon negli anni 30: il miele per creare le atmosfere orientali e asiatiche, il tabacco fumato dagli uomini durante la traversata, il legno di cedro che ricorda quello della barca.

