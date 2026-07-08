Valigia che esplode, supplementi al check-in e zero idee per i look: vi suona familiare? Il metodo Sudoku per fare la valigia promette 27 outfit cool con soli 9 capi.

Nove capi, ventisette outfit e un solo bagaglio a mano. È la promessa del cosiddetto Sudoku packing method, che sui social è diventato il nuovo mantra delle viaggiatrici seriali ed è molto meno complicato del gioco con i numeri.

Il risultato pratico è questo: niente supplementi last minute con le compagnie low cost, niente trolley che non si chiudono sedendoci sopra, niente crisi davanti all’armadio la sera prima della partenza. Ma come si arriva davvero a quei famosi 27 look partendo solo da 9 capi?

Perché la vostra valigia esplode (e come il metodo Sudoku può cambiare la situazione)

Di solito si parte da una lista infinita: “magari porto anche questo, non si sa mai”. Il problema è che finiamo con venti pezzi che non dialogano tra loro. Una gonna che sta bene solo con una maglia, un blazer che non c’entra nulla con le scarpe, tre paia di jeans quasi identici.

Il metodo Sudoku per fare la valigia fa l’esatto contrario: invece di aggiungere “nel dubbio”, seleziona pochissimi capi che funzionano tutti tra loro. È una mini capsule da viaggio studiata a tavolino. Un po’ di disciplina prima di chiudere il trolley, tanta libertà quando siete in hotel.

Cos’è davvero il metodo Sudoku per fare la valigia

Immaginate una griglia 3×3 disegnata sul letto. Ogni casella è un capo di abbigliamento. La regola base è semplice:

- 3 top (magliette, canotte, camicie leggere)

- 3 bottom (pantaloni, jeans, gonne, shorts)

- 3 capi “strato” o jolly (blazer, cardigan, camicia di lino, pashmina, kimono)

Totale: 9 pezzi. Ogni colonna della griglia è già un outfit completo: un top + un bottom + un layer. Lo stesso vale per le tre righe. Ma il vero trucco è un altro: ogni singolo capo deve potersi abbinare con tutti gli altri otto.

Matematicamente è facile: 3 top × 3 bottom × 3 layer = 27 combinazioni possibili. Nella realtà non li userete tutti, ma per un weekend lungo da 4-5 giorni avete varietà più che sufficiente senza mai ripetere lo stesso look identico.

Come costruire passo passo la vostra griglia 3×3

Il primo istinto è partire dai top. Invece, per far funzionare il metodo Sudoku per fare la valigia, conviene seguire un ordine diverso.

1) Partite dai bottom

I capi inferiori definiscono subito stile e scarpe. Pantaloni ampi in lino, jeans dritti, gonna midi: da qui capite se il mood del viaggio è più casual, più chic o un mix. Scegliete tre pezzi che sapete già essere comodi, che non stringono in vita dopo una cena e che potete indossare anche due volte.

2) Scegliete i 3 layer multifunzione

Secondo step: i capi “strato”. Qui vince la versatilità. Una camicia di lino che potete portare chiusa come top, aperta come giacca leggera o come copricostume. Un blazer destrutturato che va bene con jeans e con la gonna. Una pashmina che fa da sciarpa in aeroporto, scialle serale e coperta improvvisata sul treno. Se fanno solo una cosa, non entrano in griglia.

3) Chiudete la griglia con i 3 top

Alla fine arrivano i top, la parte più facile. Devono funzionare con tutti e tre i bottom e con tutti i layer. Qui puntate su modelli semplici in colori neutri o complementari: canotta bianca, t-shirt a righe, top colorato che riprende un dettaglio di una gonna o di un foulard. Se un top sta bene solo con un pantalone, resta a casa.

Scarpe e accessori si scelgono solo dopo. Due paia di scarpe sono l’ideale: una più comoda per camminare, una leggermente più elegante, entrambe compatibili con tutti i bottom. Poi pochi accessori “trasformisti”: cintura, orecchini importanti, un foulard. Cambiano l’umore del look senza occupare spazio.

*** Come fare la valigia perfetta e non scordare nulla a casa ***

Un esempio pronto: la griglia per un weekend lungo in città

Immaginate un city break tra Roma e Lisbona, solo bagaglio a mano. Una possibile griglia potrebbe essere:

Top: canotta bianca, t-shirt a righe blu, camicetta color burro.

Bottom: jeans blu dritti, pantaloni in lino beige, gonna midi nera.

Layer: blazer in lino chiaro, camicia di jeans leggera, pashmina in tono neutro.

Una colonna tipo? Canotta bianca + jeans + blazer di lino: perfetta per volo e primo giro in città con sneaker bianche. Altra combinazione: t-shirt a righe + gonna nera + camicia di jeans aperta, con sandali bassi, per museo e aperitivo. Terza idea: camicetta burro + pantaloni in lino + pashmina sulle spalle, con sandalo più elegante, per cena vista tramonto.

Cambiate solo un pezzo ogni volta e la valigia inizia a lavorare al posto vostro.

Come adattare il metodo Sudoku a una settimana

Per arrivare a 7 giorni senza aggiungere una seconda valigia non serve stravolgere nulla. Al nucleo dei 9 capi potete affiancare: altri 2 top leggeri, un quarto bottom con funzione diversa (per esempio shorts se finora avevate solo pantaloni e gonne) e un abito jolly “one and done” da indossare quando non avete voglia di ragionare sulla griglia.

Un piccolo lavaggio veloce a metà viaggio prolunga ancora di più la vita dei vostri 9 pezzi base.

Colori, tessuti e piccole astuzie da frequent flyer

Perché il metodo funzioni davvero, la palette è cruciale: base di neutri (bianco, nero, beige, blu navy) e uno o due colori accento che si ripetono in più capi. Così anche gli abbinamenti più azzardati sembrano pensati apposta.

Quanto ai tessuti, meglio tutto ciò che si stropiccia poco e si asciuga in fretta: lino morbido, viscosa, cotone leggero. E ricordate l’ultima regola delle viaggiatrici esperte: sul volo indossate sempre il capo più ingombrante e le scarpe più pesanti. In valigia resta spazio per un souvenir in più.