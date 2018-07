Cartoline dalla campagna: note verdi, fiorite e aromatiche si uniscono in fragranze bucoliche che sanno di relax e adatte ai week end

Immaginatevi una casa in campagna, meglio ancora un casolare, di quelli immersi nel verde e nel silenzio, circondati dalla natura, uccellini che cinguettano e i grilli la sera, magari con anche un angolo dedicato alla coltura delle piante aromatiche, un piccolo erbario. È un’immagine che piace perché estremamente rilassante e che ha anche un profumo, visto che i nasi hanno creato molte fragranze bucoliche.

Il profumo della campagna



Che sia la campagna toscana, o comunque italiana, la country britannica o irlandese oppure la campagne francese, l’atmosfera idilliaca piace molto ai creatori di fragranze. Per questo hanno spesso tradotto in chiave olfattiva questi paesaggi bucolici, delle vere e proprie istantanee di relax. Ne sono uscite fragranze verdi, spesso fresche, a volte floreali altre con erbe aromatiche, timo, maggiorana, rosmarino, altre ancora con ingredienti più particolari come l’orzo o il papavero.



Vere e proprie passeggiate all’aria aperta, queste fragranze risultano ideali soprattutto il week-end perché assecondano il momento di relax, poco invadenti ma comunque molto avvolgenti.

In formato di eau de toilette, de parfume o colonie, queste boccette raccontano spesso luoghi non troppo lontani e soprattutto dei momenti di svago e di rilassatezza tipici delle vacanze, come Bel Respiro la fragranza esclusiva firmata da Jacques Polge per Chanel che racchiude l’atmosfera dell’omonima casa in campagna della stilista, precisamente a Garches paradiso country dei parigini. Beige con persiane nere e un grande giardino attorno, qui Coco ha ospitato alcuni dei personaggi più illustri dell’epoca.

E alla campagna francese si ispirano anche Caligna de L’Artistan Parfumeur che racchiude il paesaggio di Grasse, stretto tra Mediterraneo e Alpi, e Eau de Campagne di Sisley, leggera, fresca e frizzante con l’aroma dell’erba appena tagliata e del sole quando inizia a scaldarsi.

Salvia, artemisia, geranio, chiodi di garofano e coriandolo, è l’immagine di una cucina in un casolare mentre si prepara il pranzo ed entra dalle finestre l’aria fresca di fine estate: Allegro con Brio di Calè Fragranze d’Autore si lascia ispirare da un’immagine che tutti noi abbiamo in mente e vissuto, quella della campagna italiana, un po’ come Tuscan Leather di Tom Ford o ancora Chinotto di Liguria di Acqua di Parma e Chinotto di Tuttotondo che, utilizzando il celebre agrume ligure protetto dal presidio Slow Food, raccontano la campagna ligure a picco sul mare dove l’odore salmastro si mescola a quello dei campi terrazzati.



E se Promenade in the Gardens di Maison Martin Margiela è una passeggiata in un giardino nell’Oxfordshire tra laghetti, roseti, gelsomini e il profumo dell’acqua, Trèfle Pur è un classico di Atelier Cologne, una passeggiata mattutina tra la rugiada in Irlanda con quadrifoglio, foglie di violetta

Credit Ph: Unsplash

Graphic: Elisa Costa